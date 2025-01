Lakers pode buscar troca por pivô do Nets

Atrás de um pivô, o Los Angeles Lakers pode buscar outra troca com o Brooklyn Nets. Em dezembro, o time da Califórnia conseguiu um negócio por Dorian Finney-Smith. Dessa vez, de acordo com Anthony Irwin, do site ClutchPoints, o alvo na equipe de New York é Day’Ron Sharpe.

Ainda segundo o jornalista, Sharpe é um desejo antigo do Lakers. Na troca por Finney-Smith, aliás, o GM Rob Pelinka insistiu pela inclusão do pivô no negócio. Porém, a equipe de Brooklyn não aceitou e o pacote terminou com Shake Milton.

“O Lakers perguntou ao Nets sobre a inclusão do pivô na troca. Porém, foi informado de que isso exigiria uma compensação de escolhas de Draft. Desse modo, o Lakers escolheu Milton”, informou Irwin. Por fim, o jornalista completou: “espera-se que Pelinka continue as conversas com Sean Marks. Então, essa situação vale ser acompanhada”.

O interesse destaca a antiga busca do Lakers por um pivô. Desde a agência livre passada, a franquia vem tentando um novo para a posição, em especial, a pedido de JJ Redick, que vê a necessidade de reforçar o garrafão. Na temporada, por exemplo, o time de Los Angeles é o quarta com menos rebotes por partida.

Sharpe, desse modo, pode ser a solução. Em 2024/25, ele tem médias de 6.1 rebotes, além de 7.3 pontos e 1.5 assistência. Embora ele não tenha talento nos três pontos, seu contrato de US$ 3.9 milhões no ano o faz ser ainda mais atrativo para a franquia.

Pelo jogador, o portal Fadeaway World sugeriu que o Lakers envie um pacote com: Cam Reddish, Jalen Hood-Schifino e uma escolha de segunda rodada.

“Embora o Nets tente uma escolha de primeira rodada, isso pode ser difícil. Isso devido ao baixo salário de Sharpe e seu status de agente livre. Porém, considerando que o Lakers está desesperado para conseguir um pivô, não é impossível”, considerou o jornalista.

Enquanto um negócio não acontece, as opções do Lakers na posição são limitadas. Embora Anthony Davis seja um dos melhores pivôs da atualidade, a rotação da segunda unidade depende de Jaxson Hayes, Christian Koloko e Christian Wood.

