Devin Booker desabafa sobre crise no Suns: “Desistimos”

A fase do Phoenix Suns não é boa e Devin Booker desabafou sobre a crise da equipe em sua última entrevista. Depois de vencer oito dos primeiros nove jogos, a equipe tem apenas oito triunfos nas últimas 26 partidas. Como resultado, chegou à marca negativa de 16 vitórias e 19 derrotas em 2024/25. Assim, a franquia do Arizona está fora da zona de play-in nesse momento, com a 12ª posição.

Se a fase recente não é boa, com derrotas e rumores sobre Bradley Beal e Jimmy Butler, a “pá de cal” veio na última terça-feira (7), com a derrota para o Charlotte Hornets, que não vencia há um mês e é um dos piores times da liga. Após o confronto, Brooker disparou contra o time.

“Nós estamos tendo um grande problema que é desistir no meio do jogo. Nossa vibração e comunicação está sempre em alta quando estamos em um bom ritmo, jogando bem. Mas quando a situação fica difícil, nós apenas desistimos do jogo sabe? Então, é isso que não pode acontecer. As coisas não podem ser assim. O mais importante em um jogo de basquete é manter a energia e execução em todos os momentos. Você tem que seguir jogando”, afirmou.

O jogo foi bem simbólico sobre a falta de constância citada pelo astro. Afinal, a equipe começou muito bem, incluindo um começo agressivo do astro. Foram 14 pontos só no primeiro quarto, onde a equipe chegou a liderar por dez pontos e por fim, terminou com sete de frente.

No entanto, tudo mudou no segundo quarto. Minutos ruins dos reservas, execução ofensiva parando, time sendo dominado no garrafão. Charlotte fez um 37 a 17 e transformou um déficit de dez pontos em uma vantagem de 13 no intervalo.

Depois, o Suns até teve bons momentos, chegando a diminuir a distância para um ponto. Entretanto, não conseguiu virar o placar em nenhum momento.

Booker terminou com 39 pontos, dez assistências e seis rebotes, acertando 14 de 25 chutes. Além disso, Kevin Durant marcou 26 pontos e seis rebotes. O único desfalque da equipe era Royce O’Neale, com a nova rotação que trás Bradley Beal e Jusuf Nurkic do banco de reservas. Ainda assim, derrota para o Suns de Devin Booker, que se afundou em crise. São duas vitórias nos últimos dez duelos.

O camisa 1 até desabafou, mas manteve o otimismo sobre o Suns. Mas avisou que a equipe não pode mais se abater dessa forma ou “jogar o jogo da culpa”.

“Os ataques são muito bons hoje. Por melhor que defendermos, corridas de cinco pontos vão acontecer sempre, é do jogo. Mas nós não podemos deixar que elas se tornem corridas de dez ou 15 pontos com tanta frequência. Fica difícil se recuperar. Então, esse é o grande trabalho a se fazer agora. A confiança é o elemento chave, sem jogar o jogo da culpa. As coisas não estão boas agora, mas podemos melhorar”, concluiu o astro.

A próxima chance de começar uma recuperação é na próxima quinta-feira (9), em duelo com o Atlanta Hawks.

