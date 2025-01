Agente de Bradley Beal quebra silêncio sobre futuro no Suns

O agente de Bradley Beal quebrou o silêncio sobre o futuro do ala-armador do Phoenix Suns. Em entrevista à ESPN, Mark Bartelstein deu detalhes sobre os rumores que têm cercado o astro na franquia do Arizona. Em especial, após ele virar reservar do time nos dois últimos jogos.

O principal tema em relação a Beal é sobre uma possível troca. Nos últimos dias, ganharam forças as notícias sobre um acordo do Suns por Jimmy Butler. Para isso, porém, o time teria que abrir mão de uma de suas estrelas. Devin Booker e Kevin Durant são considerados intocáveis. Portanto, poderia sobrar para o ala-armador.

Beal, no entanto, conta com uma cláusula de troca. Ou seja, ele não pode ser negociado, a não ser por vontade própria. O agente do ala-armador, desse modo, revelou que não houveram conversas sobre negociação, apesar dos rumores recentes na imprensa.

Publicidade

“Não houve conversa de troca com o Suns ou qualquer outro time”, afirmou Bartelstein. “O foco total de Bradley é ajudar o Suns a se recuperar”, acrescentou.

Leia mais!

O agente ainda afirmou que Bradley Beal não tem o interesse de abrir da cláusula no Suns. O acordo, aliás, surgiu em sua renovação com o Washington Wizards em 2022. Desde então, ele tem o poder de escolher se quer ficar ou não. Como restam ainda US$110 milhões e dois anos de contrato, ele não pode ser negociado pelo Suns.

Publicidade

Por outro lado, o agente afirmou que é possível uma ‘brecha’. Neste caso, o Suns teria que encontrar uma “situação perfeita” de troca. Algo semelhante ao que motivou sua saída do Wizards, quando o Suns de Durant e Booker surgiu como interessado.

Diante disso, John Gambadoro, da rádio Arizona Sports, listou as “situações perfeitas”. Isso porque, Beal teria escolhido os destinos para deixar o Suns. Seriam eles: Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers Denver Nuggets, Miami Heat. Portanto, apesar de não existir nada concreto no momento, os indícios estão ficando cada vez mais claros.

Publicidade

Enquanto isso, o ala-armador também se manifestou sobre os rumores. Após sua primeira primeira partida como reserva no time de Phoenix, ele ressaltou o poder de seu contrato.

“Se for assim [reserva e possível troca], preciso ser abordado. Isso porque eu tenho as cartas na mão. Até que falem comigo e alguém diga algo diferente, eu serei jogador do Suns”, disparou.

Na atual temporada, Beal tem médias de 17.8 pontos, 3.5 rebotes e 3.2 assistências, além de um aproveitamento de 39.2% do perímetro.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA