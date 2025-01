Lakers elege jogadores “intocáveis” para trocas na NBA

O Los Angeles Lakers está presente nos rumores de diversas trocas de jogadores na NBA. Mesmo após Dorian Finney-Smith, a franquia ainda indica o desejo em alguns nomes disponíveis no mercado. Desse modo, são esperados movimentos por parte de Rob Pelinka até o dia 6 de fevereiro.

Mas o dirigente não vai negociar a todo custo. De acordo com Eric Pincus, do site Bleacher Report, o dirigente definiu os jogadores do Lakers intocáveis para trocas na NBA. Os mais claros são os astros LeBron James e Anthony Davis, além de Austin Reaves. Bronny James, por sua vez, segue também como na equipe do seu pai.

“Os diretores rivais também disseram que o Lakers não quer discutir trocas com Rui Hachimura ou Dalton Knecht”, detalhou Pincus.

Publicidade

Enquanto os demais já eram certeza, Hachinura e Knecht eram menos. Pelo menos, até poucos meses.

O ala-pivô japonês, por exemplo, fez parte de diversos rumores durante a offseason passada. Porém, a falta de ativos de Draft permitiu que ele seguisse para a temporada. A oportunidade, desse modo, vem sendo bem aproveitada. O jogador, afinal, foi titular em todos os seus jogos e tem médias de 12.1 pontos, 5.3 rebotes e 1.5 assistências.

Publicidade

Os números se somam à taxa de 42.2% dos três pontos. Na defesa, enquanto isso, ele é reconhecido como um dos melhores do time, além de registrar 0.9 roubo e 0.6 toco. Por fim, seu contrato de US$ 17 milhões é um custo-benefício na atual temporada.

Knecht, por sua vez, tem feito valer a 17ª escolha do Draft. Embora tenha registrado uma queda, ele mantém médias de 9.7 pontos, 3.4 rebotes e uma assistência, sendo visto como uma peça importante para o futuro da franquia. Portanto, não há motivos para trocá-lo.

Publicidade

Leia mais!

Os ‘intocáveis’, no entanto, colocam outros nomes como ‘alvos’. Jogadores como Gabe Vincent, Jarred Vanderbilt, Christian Wood e Jalen Hood-Schifino, afinal, devem fazer parte dos prováveis pacotes que o Lakers ofertar até o prazo de trocas. Além disso, escolhas de primeira rodada também deve ser negociadas.

Em relação aos alvos, os rumores atuais envolvem as posições de armador e pivô. Após a saída de D’Angelo Russell, o Lakers perdeu seu principal armador de ofício, enquanto Reaves vem quebrando o galho. Desse modo, o time da Califórnia entrou no páreo por De’Aaron Fox.

Publicidade

Fox assinou uma extensão de contrato de cinco anos por US$163 milhões com o Kings em 2020, mas deve se tornar agente livre ao final da temporada 2025/26. Em outubro, o armador disse a Sam Amick e Anthony Slater, do The Athletic, que adoraria “ficar aqui durante toda a carreira”, referindo-se a Sacramento, mas fez algumas ressalvas. O Lakers, desse modo, está de olho.

O interesse por um pivô, por fim, é antigo. O desejo de Anthony Davis em retornar para a posição quatro é o motivo. Assim, o principal nome ligado à franquia é o de Jonas Valanciunas. Hoje no Washington Wizards, o lituano pode em breve ser trocado pelo time da capital americana.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA