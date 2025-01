Após Luka Doncic, Mavericks perde Kyrie Irving por lesão

A fase do Dallas Mavericks é ruim dentro e fora das quadras. Após perder Luka Doncic, a equipe confirmou a lesão de Kyrie Irving. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o astro está com uma hérnia de disco nas costas. Desse modo, ele deve ficar afastado de uma a duas semanas.

Irving não joga desta a sexta-feira passada (3) contra o Cleveland Cavaliers. Antes da partida, o Mavs informou que ele ficaria fora por uma doença. Na segunda-feira (06), diante do Memphis Grizzlies, por sua vez, o motivo da ausência mudou para uma entorse na lombar.

Para agilizar os exames e recuperação, o astro sequer viajou com a equipe. Após os exames, desse modo, ele teve confirmada a hérnia de disco. Segundo Charania, fontes ligadas à equipe informaram que o time médico mantém otimismo “de que o tratamento possa fornecer uma data-alvo para retorno às quadras”.

Antes da lesão, Irving vinha em sua melhor temporada regular pelo Mavericks. Isso porque, ele registrava 24.3 pontos, 4.6 rebotes e 4.9 assistências por partida, além de uma taxa de acerto de 49% nos arremessos de quadra. Dos três pontos, inclusive, ele vinha acertando 44.1%, sendo a melhor marca de sua carreira.

A ausência de Kyrie Irving, somada à de Luka Doncic, atrapalha a sequência do Mavericks na NBA. A equipe, afinal, não vence há quatro partidas e caiu para a sétima posição do Oeste.

Doncic, aliás, está fora desde a Rodada de Natal contra o Minnesota Timberwolves. Segundo Charania, a previsão inicial era de que ele perderia pelo menos dez jogos. Portanto, deve ficar de fora no mínimo até o dia 15 de janeiro.

O astro esloveno saiu de quadra no final do segundo quarto após reclamar de dor ao apoiar o pé esquerdo. Ele sinalizou para o banco do Mavs que estava machucado e não conseguiria voltar para a defesa. Após sair de quadra, foi constatado que ele teve uma lesão na panturrilha.

Embora o retorno esteja próximo, as notícias não são as melhores. Isso porque, ele surgiu com dificuldade para andar no último jogo da equipe da NBA. Mesmo ausente, o esloveno assistiu seus companheiros da beirada da quadra. Para sair do jogo, porém, ele mancou e precisou de uma espécia de patinete para sair da quadra.

Até a lesão, Doncic era um dos favoritos ao MVP, com médias de 28.1 pontos, 8.3 rebotes e 7.8 assistências na atual temporada.

