Líder da NBA, Cavaliers quer mais do que vitórias

O Cleveland Cavaliers chegou a dez vitórias e completou mais uma rodada como líder da NBA. O recorde atual é de 31 triunfos e somente quatro derrotas. Desse modo, o ritmo atual projeta uma campanha de 73 vitórias ao fim da temporada, empatando com o Golden State Warriors de 2015/16.

No entanto, os recordes são pouco importantes para a equipe de Kenny Atkinson. Embora com o maior números de vitórias e líder da NBA, os jogadores do Cavaliers querem dar o próximo passo e provar que são de fato favoritos ao título este ano.

“Eu realmente não acho que as vitórias serão importantes”, disse Darius Garland. “Somos todos vencedores neste time. Todos já vencemos em um nível bem alto, desde o fundamental, até a faculdade e o título da NBA, como Tristan Thompson. Então, todos sabemos como é vencer jogos na temporada regular. Nosso próximo passo é vencer as finais do Leste e chegar às finais”, acrescentou.

A busca por mais de Garland tem motivos. Desde a chegada de Donovan Mitchell, o time de Ohio é uma das melhor equipes do Leste, terminando em quarto nas duas campanhas anteriores. Porém, a equipe jamais conseguiu ir além das semifinais. No último ano, o algoz foi o Boston Celtics. Hoje, principal adversário da franquia na conferência.

“Os jogadores já passaram por batalhas. A série contra o Orlando Magic ou a contra o New York Knicks. Eles sabem como são os playoffs. Alguns times não sabem. Este time já foi testado. Isso leva a esse tipo de humildade”, explicou Atkinson.

Na liga, por outro lado, o Cavs se tornou um time respeitado. As vitórias atuais, afinal, têm indicado um amadurecimento do elenco. Além disso, o quinteto se consolidou como um dos mais fortes da NBA atual, com Donovan Mitchell e Darius Garland em alta.

Último a perder para a franquia, o técnico Charles Lee, do Charlotte Hornets, destacou a força do time de Ohio. Antes assistente do Boston Celtics, o treinador exaltou a campanha do Cavaliers e o compromisso dos jogadores em entregarem seu máximo.

“É difícil vencer nesta liga. Então, não se pode subestimá-los. O que eles estão fazendo, a capacidade de estar focados todas as noites, é muito importante. Então, não importa contra quem você está jogando. E não importa se é antes do Natal, no dia ou em uma terça-feira de fevereiro”, destacou.

