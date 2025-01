Jimmy Butler quer troca do Heat, mas para onde ele vai?

Nada apareceu tanto nos rumores recentes na NBA. Jimmy Butler pediu troca no Miami Heat, enquanto a equipe o suspendeu após vários problemas recentes. Apesar de não querer mais ficar no time da Flórida, são vários os problemas que seguram o astro por lá. A trade deadline se aproxima e as franquias tentam entender o que o Heat quer por ele.

Primeiro, ele tem um contrato “pouco amigável” para trocas. Com US$48.8 milhões a receber na temporada 2024/25, o ala tem opção para a próxima campanha. Ou seja, quem consegue ter clara certeza de que ele não vai deixar o próximo time já na agência livre? Alguém vai fazer a troca envolvendo Butler só pelo status e ter um “aluguel” de, no máximo, cinco meses?

Mas mais que isso, qual Jimmy Butler chega em um novo time? É aquele que levou o Heat às finais da NBA por duas vezes sem ser favorito ou o que está fazendo corpo mole?

E ainda tem o fator Pat Riley, que não quer perder seu principal jogador por pouco agora, mas que não se importa se ele ficar e deixar o contrato ao fim de 2024/25. Riley é vingativo, é esperto e usa todas as suas armas para fazer o que acha melhor para ele mesmo. Às vezes, mais do que para o próprio time.

Hoje, o Jumper Brasil trouxe a informação que um de seus destinos favoritos, o Golden State Warriors, não quer troca por Butler.

Então, quando paramos para pensar que Jimmy Butler pede troca no Heat, automaticamente seu valor cai. E estamos falando de um jogador de 35 anos. Quem vai “pagar” tanto assim por ele?

A melhor chance segue sendo o Houston Rockets, mas por alguns bons motivos.

Primeiro, ele é de Houston. Há algum tempo existe o interesse mútuo, o que pode ajudar. Depois, o Rockets possui peças que facilitariam a troca de Butler.

Mas o que são essas peças?

Bem, são acordos expirantes de valores altos, como Steven Adams, Jae’Sean Tate e Jeff Green. Os três somam cerca de US$28.1 milhões. Ainda assim, o Rockets teria de dar mais US$20 milhões em contratos.

Vamos lembrar que Riley afirmou que não quer reconstrução. Então, não adianta enviar Reed Sheppard e escolhas de Draft. Isso não vai funcionar para o Heat na troca.

Uma opção que existia era em torno de Jabari Smith Jr, mas ele se machucou e pode perder dois meses. Então, já era. Jalen Green é um jogador que ainda está em evolução, mas vem tendo problemas com arremessos e não é exatamente um passador. Sobraria para Dillon Brooks, mas desde que o Heat envie arremessadores.

Outras opções

Dallas Mavericks, outro time na lista de Jimmy Butler, não possui peças que queira enviar em troca para o Heat. Até poderia, mas não vai mandar Klay Thompson, Kyrie Irving e, muito menos, Luka Doncic. O time texano não quer perder seu entorno, então é pouco provável.

Já o Phoenix Suns, uma das opções, dependeria de Bradley Beal abrir mão da cláusula de troca. Se ele aceitar, Butler pode chegar no time do Arizona. No passado, o Heat já teve interesse em troca por Beal.

Por fim, existem aqueles times que “voam abaixo do radar”, como Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies e Denver Nuggets. Você não vê muitos rumores sobre eles, mas estão atrás de reforços.

O Thunder, com várias escolhas de primeira rodada, seria uma boa opção, mas vale relembrar que Riley não quer reconstrução. Quer jogadores para vencer agora, pois acha que tem time para isso.

Grizzlies briga com o Thunder, provavelmente, por Cam Johnson, do Brooklyn Nets. Por fim, o Nuggets teria uma chance de enviar Michael Porter. Mas o ponto é: você é diretor de Denver e vai querer fazer troca por um jogador nove anos mais velho? E ainda tem a chance de ele apenas sair na offseason.

Extensão

De acordo com as regras da NBA, um time que fechar a troca com o Heat por Jimmy Butler pode oferecer, no máximo, dois anos por US$111 milhões. Um novo acordo substituiria a opção para 2025/26.

Mas vamos pensar aqui: se ele não sair em troca até o dia 6 de fevereiro e ficar no Heat, Butler sai na agência livre. Quem tem espaço para bancar os cerca de US$55 milhões para a próxima temporada?

Basicamente, ninguém. A não ser que um time faça trocas para abrir espaço. O Brooklyn Nets, que já apareceu nos rumores sobre Jimmy Butler, pode ter. Mas estamos falando de uma equipe que está atrás de jogadores jovens para uma reformulação.

Não faria muito sentido, a não ser que seja algo como Fred VanVleet faz no Houston Rockets: um veterano ajudando um grupo de jovens atletas. A questão é simples. Butler não se encaixa nisso. Ele quer vencer e precisa ser rápido, pois o tempo está passando.

