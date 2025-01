NBA: Rockets pode perder jogador titular por longo período

O Houston Rockets terá o desfalque de um jogador titular na NBA. Na última sexta-feira (3), o ala-pivô Jabari Smith Jr. fraturou a mão durante um treino para a partida diante do Boston Celtics. Desse modo, a equipe médica da franquia informou que ele ficará fora de quatro a oito semanas.

Antes do jogo contra o Celtics, o técnico Ime Udoka deu detalhes da lesão. De acordo com ele, Smith Jr. sofreu uma colisão na mão durante uma disputa e sentiu uma “dor leve” de início.

“Em algum momento do trino, ele foi atingido na mão. Algo bem leve”, relatou Udoka à SpotsRadio 610. “A dor piorou, ele conversou com a imprensa e foi piorando ao longo do dia. Então, examinamos, verificamos e descobrimos a fratura”, acrescentou.

Sem o jogador titular, o Rockets sofreu uma dura derrota para o Celtics na NBA. Em casa, a franquia vice-líder do Oeste perdeu por 109 a 86, em um duelo onde somente Jalen Green conseguiu contribuir em alto nível (26 pontos). Em contrapartida, os demais tiveram dificuldade, com destaque para a taxa de acerto de 27.8% dos três pontos (10-36).

O perímetro, aliás, deve ser o ponto mais impactado pela ausência de Smith Jr. Na atual temporada, ele tem um acerto de 35.4%, com 1.7 chutes de três certos por partida. Além disso, ele contribui com 11.9 pontos e 6.5 por jogo, enquanto é um dos melhores defensores do elenco de Udoka.

“Acho que seus arremessos estavam em ascensão nos jogos recentes. Ele começou um pouco frio a temporada, mas melhorou muito nas últimas semanas. Além disso, a versatilidade defensiva que ele traz, quando jogamos com ele como pivô, nos dá um impacto no jogo”, disse o técnico.

O treinador, por fim, lamentou a ausência de Smith Jr. para o próximo mês. “Ele estava indo muito melhor. Em especial, nos últimos dez jogos. Então, é uma pena que isso tenha acontecido neste momento”, completou.

O Rockets segue também com o desfalque de Tari Eason. O ala perdeu os últimos oito jogos por uma lesão na perna esquerda. Por enquanto, o Rockets o considera próximo do retorno, porém, a contusão preocupa, uma vez que ele passou por cirurgia na mesma perna.

O jogador vinha de uma boa temporada antes da lesão, com médias de 11.2 pontos e 6.3 rebotes. Sem ele e Smith Jr., o time de Houston deve sentir um impacto considerável, principalmente na disputa pelas primeiras posições da Conferência Oeste.

