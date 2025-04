Stephon Castle e Zaccharie Risacher ganham prêmios na NBA

A NBA anunciou os vencedores de Novatos do Mês em março. No Leste, o premiado foi o ala-armador Stephon Castle, do San Antonio Spurs, enquanto no Oeste, a primeira escolha do último Draft, Zaccharie Risacher, venceu após ótimas semanas pelo Atlanta Hawks.

Para Stephon Castle, o mês o colocou ainda mais à frente na disputa para Novato do Ano. Em março, o jovem do Spurs teve médias de 19.5 pontos, 4.8 assistências e 4.4 rebotes. Além disso, se tornou o quinto novato na história de San Antonio a ter mais de mil pontos. Os outros: Willie Anderson, David Robinson, Tim Duncan e Victor Wembanyama.

O mês do novato, assim, dá mais expectativas ainda ao futuro do Spurs. O companheiro Kelson Johnson, por exemplo, vê em Stephon Castle um grande potencial, apesar de algumas falhas. Desse modo, ele projeta que, quando o ala-armador corrigi-lás, ele será “incrível”.

Publicidade

“Sempre amo a agressividade dele. Para ele, como um jogador jovem, é sobre aprender a canalizar isso e controlar melhor. Daqui em diante, é só evolução. Acho que ele já é um talento especial, mas o céu é o limite para Stephon Castle. Sinto que o jogo já está desacelerando para ele e, conforme crescer, vai ser incrível”, disse.

Além de Stephon Castle, outro novato de que destacou em março foi Zaccharie Risacher. Durante o mês, o jovem do Atlanta Hawks registrou médias de 16.3 pontos e 3.8 rebotes. Desse modo, seu melhor período desde que chegou à NBA.

Leia mais!

A primeira escolha do último Draft, aliás, está na cola do ala-armador do Spurs na disputa para Novato do Ano. Na última corrida, Zaccharie Risacher apareceu na terceira posição pelo prêmio. Isso graças ao ótimo mês que ele teve com a camisa do Hawks.

Publicidade

O período, portanto, provou que Zaccharie Risacher tem merecido ter a primeira escolha do Draft. Após um início apagado e marcado por dúvidas, ele tem se provado como um ala-pivô de potencial na rotação do técnico Quin Snyder.

“Ele já tem bastante jogos na bagagem e teve a chance tanto de ter sucesso quanto de falhar. Então, acho que Zaccharie Risacher tem sido ótimo, com um bom mental, no sentido de analisar as dificuldades e enfrentá-las de frente. Isso tem ficado evidente. Ele enfrentou muitos desafios e os abraçou”, disse Snyder.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA