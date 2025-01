Warriors descarta troca por Jimmy Butler, aponta jornalista

A NBA acompanha de perto a situação de Jimmy Butler, mas uma equipe já descarta uma troca pelo veterano: o Golden State Warriors. De acordo com o repórter Anthony Slater, do portal The Athletic, o astro do Miami Heat não está nos planos da franquia californiana. O Warriors, aliás, foi apontado como um dos destinos preferidos do atleta de 35 anos. Os outros são Dallas Mavericks, Houston Rockets e Phoenix Suns, segundo o insider Shams Charania, da ESPN.

Conforme o relato de Slater, a prioridade de Golden State é cuidar do futuro pós-Stephen Curry, Draymond Green e Steve Kerr. Assim, a intenção é manter Andrew Wiggins e Jonathan Kuminga, que seriam envolvidos em uma eventual negociação. Além disso, o Warriors só faria uma investida em uma troca por Jimmy Butler se houvesse um pedido expresso dos líderes do time. Hoje, o nome mais falado internamente é o de Nikola Vucevic, pivô do Chicago Bulls.

Na última semana, Butler foi suspenso pela direção do Heat. Dessa forma, vai desfalcar o time em sete jogos. A franquia cita questões profissionais para justificar a exclusão do atleta pelo período. Ou seja, ele só voltaria às quadras no dia 17 de janeiro, contra o Denver Nuggets.

“Nós o suspendemos por sete jogos por conta de várias situações em relação ao time ao longo da temporada, mas principalmente nas últimas semanas. Então, com seus atos e entrevistas, ele mostrou que não quer mais fazer parte do time. Jimmy Butler e seu agente já indicaram que querem uma troca. Portanto, estamos ouvindo ofertas”, diz o comunicado.

Butler rejeitou a ideia de que estivesse fazendo “corpo mole”, mas afirmou que gostaria de “voltar a ser feliz”. De acordo com o astro, ele até é feliz em Miami, mas fora das quadras.

“O que eu quero ver acontecer? Quero ter a minha alegria de jogar basquete de volta. Onde vai acontecer? Não sei, mas vamos descobrir isso em breve. Mas, provavelmente, não posso ter isso aqui”, disse Butler. “Eu estou feliz aqui (em Miami), só que fora das quadras. Então, quero voltar a ser dominante e ajudar o meu time a vencer. Mas, não estou conseguindo fazer isso”.

A suspensão de Butler é mais um capítulo de uma novela que deve ter fim nos próximos dias. Assim como a diretoria do Heat informou, propostas estão sendo ouvidas. Portaanto, é provável que ele saia até a trade deadline, no dia 6 de fevereiro. No entanto, com um período fora do time, incluindo instalações de treinamentos, ônibus ou avião e contato com os colegas, está claro que sua saída está próxima. Pode acontecer, inclusive, enquanto está suspenso.

No entanto, a direção do Heat parece não ter muita pressa para resolver a questão. Ao menos, não precisa aceitar a primeira proposta que chegar, pois tem mais algumas semanas para analisar o que é melhor para o time.

Pedido de troca

Oficialmente, Jimmy Butler pediu troca ao Heat para “qualquer lugar que não seja Miami”. Então, a direção deve estudar todas as propostas nos próximos dias.

Além disso, o astro está no último ano de contrato. Nesta temporada, o jogador vai receber US$48,8 milhões em salários. Butler, aliás, tem a opção no valor de US$52,4 milhões para 2025/26. No entanto, o veterano já deixou claro que pretende se tornar agente livre e, assim, testar o mercado.

Então, por conta da situação contratual, e do desgaste na relação com os dirigentes do Heat, o camisa 22 não deverá atuar novamente pelo time de Miami. Desse modo, não resta outra opção a não ser uma troca envolvendo Jimmy Butler, com o Warriors sendo riscado da lista de interessados.

Um dos jogadores mais competitivos da NBA, o veterano chegou aos playoffs em 12 das 13 temporadas na liga. Mas, ele ainda não conquistou um título sequer. O máximo que Butler alcançou foram dois vice-campeonatos pelo Heat (2020 e 2023).

Trigésima escolha do Draft de 2011, Butler acumula passagens por Chicago Bulls (2011/17), Minnesota Timberwolves (2017/18) e Philadelphia 76ers (2018/19). Há cinco anos, ele defende o Heat. Pela equipe de Miami, o seis vezes All-Star já disputou 3 jogos. Suas médias, no período, são de 21,2 pontos, 6,1 rebotes e 5,7 assistências. Além disso, tem um aproveitamento de quase 50% nos arremessos de quadra.

