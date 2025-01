Jimmy Butler pede troca para “qualquer time fora Miami”

É oficial! O astro Jimmy Butler pediu troca no Miami Heat para qualquer time da NBA. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, Butler deixou clara a ideia de que não quer mais jogar em Miami. Após a derrota para o Indiana Pacers na noite de quinta-feira por 128 a 115, em casa, o jogador deu entrevista aos jornalistas.

“O que eu quero ver acontecer? Quero ter minha alegria de jogar basquete de volta. Onde vai acontecer? Não sei, mas vamos descobrir isso em breve. Mas, provavelmente, não posso ter isso aqui”, disse Jimmy Butler. “Eu estou feliz aqui (em Miami), mas fora das quadras. Então, quero voltar a ser dominante e ajudar meu time a vencer. Mas não estou conseguindo fazer isso”.

Ou seja, Jimmy Butler está com “um pé” fora do Heat. Apesar de Pat Riley, presidente da franquia, dizer que o time não vai trocar o jogador, é difícil ver o jogador em Miami até o fim da temporada. Ele tem opção no atual contrato para seguir por mais um ano, mas deve abrir mão para ser agente livre na próxima offseason.

Publicidade

O fato é que Butler queria extensão máxima com o Heat e Riley informou que só aconteceria se o astro fosse mais profissional. Em suma, o presidente passou a criticar o jogador após uma provocação ao Boston Celtics e New York Knicks nos playoffs de 2024. Desde então, o relacionamento entre os dois deixou de acontecer.

Leia mais

“De acordo com as minhas fontes, Jimmy Butler pediu uma troca e quer jogar em qualquer time, desde que não seja em Miami. Mas Butler ainda prefere Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Houston Rockets. Seu agente se reuniu com a diretoria do Heat. A ideia era fazer com que as coisas se acalmassem por lá. Mas chegou em um ponto em que não tem mais volta”, afirmou Charania.

Publicidade

O jornalista ainda repercutiu sobre um rumor que existe dentro da comissão técnica e direção. Segundo ele, Butler não se esforçou o bastante na vitória sobre o New Orleans Pelicans. Como resultado, o jogador atuou por apenas 24 minutos.

Nessa quinta-feira, diante do Pacers, ele voltou a jogar menos do que o normal.

“É uma briga de dois alfas (Butler e Riley) e não terá uma solução ali. Então, só terá apenas quando Jimmy Butler estiver satisfeito”, concluiu.

Publicidade

Na atual temporada, Jimmy Butler tem um contrato de US$48.8 milhões e possui opção para 2025/26 no valor de US$52.4 milhões. Para que ele saia de Miami, entretanto, o Heat não deve facilitar.

Por outro lado, é fato que se Butler não conseguir uma troca agora, ele sai como agente livre ao fim da temporada e o Heat fica sem nada.

A trade deadline acontece no dia 6 de fevereiro.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA