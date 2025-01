Jimmy Butler joga indireta para presidente do Heat

Após treino nessa terça-feira (31), o astro Jimmy Butler mandou indireta para Pat Riley, presidente do Miami Heat. Apesar de não declarar que quer uma troca, ele se esquivou sobre seu futuro na equipe. Mas mais que isso, Butler acredita que Riley o persegue de alguma forma.

“Não importa o que eu faça, alguém está dizendo. Mas eu venho fazendo (o que me pediram). Eu vou fechar minha boca e jogar basquete”, disse Butler.

O ala deixa claro que recebeu o recado de Pat Riley, em maio. Na ocasião, o presidente do Heat reclamou do fato de o jogador falar que Boston Celtics e New York Knicks estariam “em casa” nos playoffs se ele estivesse saudável. Então, Riley o mandou “calar a boca e jogar basquete”.

Jimmy Butler queria um contrato máximo com o Heat, mas os problemas de relacionamento com o presidente deixam tudo difícil de entender. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, Butler teria preferência por uma troca. No entanto, na última semana, o time de Miami informou, via redes sociais, que o jogador não vai sair.

“Quem sabe (se vai ficar em Miami)? Eu não sei, mas neste momento estou aqui. Então, vou competir e vou vencer. É só isso que posso dizer. Tem muita coisa sendo dita, mas nada disso me incomoda. Deixa as pessoas pensando e aí vocês me perguntam sobre isso. Mas é legal falar sobre isso”, concluiu Jimmy Butler.

De acordo com Ira Winderman, do Sun Sentinel, as respostas de Jimmy Butler na entrevista não vão diminuir os rumores de troca. Winderman indica que a relação entre Pat Riley e o jogador é apenas profissional, algo que mudou completamente desde maio. Até então, os dois conversavam por horas e Riley sempre o recebia em seu escritório.

Na atual temporada, entretanto, isso não acontece mais. Enquanto Butler evita contato com o presidente, os boatos seguem firmes. Vários times teriam interesse no atleta, mas seu salário (US$48.8 milhões) dificulta uma negociação no momento.

O fato é que apesar de Butler gostar do Heat, é importante ressaltar que Charania apontou que o jogador quer deixar o time em breve. E o repórter da ESPN não costuma errar, embora a equipe de Miami tenha informado que o ala não vai sair.

É algo para aguardar, pois resta pouco mais de um mês para a data limite de trocas na NBA. No dia 6 de fevereiro, vários jogadores devem deixar suas atuais equipes em negociações.

