Darius Garland explica como Cavaliers pode bater Celtics

Darius Garland é uma das armas do Cleveland Cavaliers para tentar vencer o Boston Celtics no Leste. Após um 2023/24 questionável, o armador voltou a brilhar na atual campanha e tem sido um dos pilares do melhor recorde do Leste. Nos playoffs, então, espera-se que ele seja um dos desequilibros em uma possível decisão contra o atual campeão da NBA.

O armador do Cavaliers, inclusive, sabe até o que precisa fazer para vencer o Celtics. Em entrevista à Forbes, Garland revelou que a chave para a vitória é limitar os arremessos de três de Boston.

“Temos que tentar limitar as bolas de três o máximo possível”, disse Darius Garland. “Acho que eles lideram a liga em tentativas de três este ano. Então, precisamos pressionar o perímetro, tentar limitar Jayson Tatum e Jaylen Brown o máximo possível. Sei que as duas estrelas deles vão tentar se impor contra nós e marcar o máximo de pontos que puderem”.

Garland não exagera em relação ao Celtics. Segundo o site Basketball Reference, afinal, o time lidera a liga em cestas e tentativas de três pontos. Entre os sete líderes em arremessos convertidos do perímetro, três são de Boston. São eles: Derrick White (247); Jayson Tatum (240); e Payton Pritchard (238).

A chave para o Cavaliers bater o Celtics, porém, não está somente nos três pontos, ainda segundo Darius Garland. De acordo com o astro, o Cavs ainda precisa minar os jogadores de apoio da dupla Tatum e Brown. Assim, não podem deixar Pritchard, White e Al Horford terem espaço em quadra.

“Precisamos realmente tirá-los do jogo. Tentar limitar as bolas de três e os pontos fáceis o máximo possível. E deixar que apenas Tatum e Brown tentem nos vencer”, acrescentou Darius Garland.

Por fim, o Cavaliers deve chegar aos playoffs com vantegem em relação ao Celtics. Desde o início de 2024/25, a franquia lidera o Leste e atingiu a marca de 60 vitórias pela primeira vez desde 2008. Portanto, deve ter vantagem no mando de quadra até as finais de Conferência.

“Queremos entrar nos playoffs como a equipe número 1 para termos vantagem de jogar em casa em todas as rodadas. Sei que jogos em casa significam muito nos playoffs, porque você tem a torcida ao seu lado, pode dormir na sua própria cama, não precisa viajar tanto. Então, isso realmente ajuda bastante. O primeiro lugar está em nosso foco e esperamos conquistá-lo”, encerrou Darius Garland.

