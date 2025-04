Rumores da NBA: Zion Williamson pode deixar Pelicans

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Zion Williamson, envolvido em rumores, pode estar de saída da saída do New Orleans Pelicans na próxima temporada da NBA. O jornalista ainda destacou que será uma situação difícil, mas que pode acontecer.

“A última coisa que você quer fazer é trocar Zion Williamson e ele decolar, porque consegue encontrar ajuda, maturidade e crescimento em sua carreira. Eles querem que isso aconteça em Nova Orleans. Mas eu realmente acredito, e pessoas ao redor da liga também acreditam, que ambas as partes precisam se reunir neste verão e definir como isso vai funcionar. Porque do jeito que está agora, não será sustentável para nenhum dos lados”, disse Charania.

Desde que foi selecionado com a primeira escolha do Draft de 2019, Zion ficou de fora de 258 jogos do Pelicans. Ele só jogou 214, trazendo a porcentagem de participações para perto dos 45%. Além disso, está fora da atual temporada, com uma lesão nas costas.

Quando joga, porém, o ala-pivô vai bem. Em sua carreira, tem médias de 24.7 pontos, 6.6 rebotes e 4.3 assistências, além de duas seleções ao All-Star Game. Contudo, sua indisponibilidade atrapalha o Pelicans, que ainda não conseguiu ir longe nos playoffs com Williamson.

No início da temporada, a equipe havia adquirido Dejounte Murray para montar um time com o armador, Williamson e Brandon Ingram. Entretanto, nada funcionou, e Ingram foi trocado já na trade deadline. O Pelicans abraçou o tank, e tem a pior campanha da NBA, pensando em adquirir Cooper Flagg, que é a provável primeira escolha do próximo recrutamento .

De acordo com Charania, aliás, os rumores da saída de Zion Williamson no Pelicans se intensificariam caso a equipe consiga Flagg no Draft da NBA. Afinal, seria o sinal para mudar de direção e construir ao redor do novato do próximo ano.

Mesmo que não consiga o jogador, a diretoria ainda deve mudar as coisas. “Acho que eles tem que se organizar na offseason e tomar decisões difíceis. Nós falamos do (Phoenix) Suns reavaliar tudo. No entanto, acho que New Orleans está no mesmo barco. Eles tem que ver tudo que fizeram neste ano”, completou o jornalista

Além de Zion Williamson, o Pelicans tem outros jogadores com bom valor de troca, como Trey Murphy e Herb Jones. Então caso a decisão seja de fato partir para o tank, a franquia poderia conseguir escolhas de draft e jovens jogadores pra construir ao redor.

