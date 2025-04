Anthony Davis comanda retomada do Mavericks na NBA

Anthony Davis comandou mais uma vitória do Dallas Mavericks na NBA. Com 34 pontos, o astro marcou a cesta que garantiu o triunfo contra o Atlanta Hawks por 120 a 118 na noite de quarta-feira (2). Então, o Mavs se aproximou da vaga ao play-in do Oeste.

A cesta decisiva de Davis pelo Mavericks aconteceu a 3.4 minutos do fim. Sob a marcação de Onyeka Okongwu, o ala-pivô conseguiu infiltrar pela esquerda para converter o arremesso. Após o tempo técnico, ele ainda foi decisivo ao marcar Trae Young e forçar um arremessos de três contestado que não tocou no aro.

Ao fim da partida, desse modo, Klay Thompson rasgou elogios a Anthony Davis. Segundo o veterano, o camisa 3 é o líder da equipe.

“Ter um jogador decisivo e versátil como Anthony faz com que todos se unam ao redor dele”, disse o ala-armador do Mavericks. “Nós vamos conforme ele vai. Ele é, claro, nosso melhor jogador. Então, fez o que se espera dele. Foi incrível”.

Os lances finais coroaram a melhor atuação de Anthony Davis pelo Mavericks na NBA. Além dos 34 pontos, afinal, ele ainda conseguiu 15 rebotes e cinco tocos em 30 minutos. Nos quatro jogos anteriores, aliás, ele tinha médias modestas de 14.3 pontos e 6.8 rebotes. Segundo o camisa 3, assim, o bom jogo representa a volta do seu desempenho após semanas lesionado.

“É uma barreira mental de permitir que meu corpo se sinta livre. Assim, mesmo sem sentir dor ou ter problemas, eu sempre dava um sprint e começava a pensar nisso”, assumiu Anthony Davis. “Porém, depois da minha soneca pré-jogo, decidi que iria apenas jogar e deixar acontecer o que tiver que acontecer. Então, entrei em quadra com muita energia, muita força e muita dominância, e consegui pegar ritmo”.

Davis, por fim, liderou a recuperação do Mavericks no Oeste. Durante a ausência do ala-pivô, afinal, a equipe acumulou derrotas e saiu da disputa por uma vaga direta aos playoffs. Desde a volta do astro, porém, o time voltou a vencer e abriu 1.5 jogo de vantagem em relação ao Sacramento Kings, décimo colocado.

“Esse é o cara que ele é”, disse Spencer Dinwiddie. “Então, espero que Dallas veja muito disso, tanto para o bem da cidade quanto para ele mesmo. Ele claramente quer carregar esse time. Ele quer performar”, afirmou o armador do Mavericks na NBA.

