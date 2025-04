Técnico do 76ers revela condições de Tyrese Maxey

Além de Joel Embiid, Tyrese Maxey é mais um da lista de lesionados do Philadelphia 76ers, e o técnico Nick Nurse explicou a condição do jogador. Maxey não joga desde 3 de março, após lesionar a lombar e o dedo contra o Portland Trail Blazers. Antes da lesão, o armador tinha médias de 26.3 pontos e 6.1 assistências em 52 jogos.

O técnico Nick Nurse forneceu uma atualização sobre a condição de Maxey, indicando que, embora ele tenha participado dos treinos recentes, seu progresso segue moderado. O jogador continua trabalhando para se recuperar, mas ainda não há um cronograma para seu retorno.

Então, sem Maxey, Embiid e Paul George, a equipe abraçou o tank. Dessa forma, o Sixers tem 23 vitórias e 53 derrotas na temporada, assegurando a 13ª posição na Conferência Leste. Assim, a equipe terá boas chances de uma escolha alta no próximo draft.

Por outro lado, o Sixers contratou Paul George para um contrato longo e lucrativo, e apostava nesta temporada para competir. Mas as lesões de Joel Embiid no joelho impediram as coisas de irem bem. Foi o pior ano da carreira do pivô, que está fora desde fevereiro e não irá voltar na temporada.

Além disso, Jared McCain, que era candidato a novato do ano, também se lesionou em dezembro e ficou fora da temporada. Então, todas as grandes peças de Philadelphia foram caindo. Sem Tyrese Maxey e os outros jogadores, o técnico do 76ers, Nick Nurse, ficou sem muitas alternativas e o time passou a mirar uma reconstrução.

As ausências, assim, forçaram um recorde para o Sixers na NBA. De acordo com o site ClutchPoints, o time teve a marca de maior número de quintetos titulares em uma única temporada. Só este ano foram 52 times diferentes. Assim, a franquia quebrou o feito que pertencia ao Memphis Grizzlies.

Nas diversas formações, 21 dos 28 jogadores do 76ers na temporada da NBA tiveram ao menos uma partida como titular. Além disso, apenas cinco formações titulares conseguiram mais de um vitória, sendo que nenhuma delas jogou pelo menos cinco partidas.

Entre os times distintos do 76ers na NBA, o que teve melhor recorde foi o composto por Embiid, Maxey, George, Oubre e Martin. O quinteto, afinal, teve uma campanha de três vitórias e nenhuma derrota.

