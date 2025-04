Joe Mazzulla detona prêmio de técnico da NBA

Após uma campanha de 14 vitórias em 15 jogos com o Boston Celtics em março, Joe Mazzulla foi eleito o técnico do mês na Conferência Leste da NBA. Apesar de vencer o prêmio que reconhece seu ótimo trabalho no período, o treinador foi sincero sobre isso. Além de campeão, ele também é conhecido por algumas respostas interessantes em coletivas.

Em entrevista antes da derrota para o Miami Heat na última quarta-feira (2), ele foi parabenizado pelo repórter Justin Turpin da rádio WEEI. Mas a reação do técnico foi um tanto diferente.

“Em primeiro lugar, muito obrigado. Mas sendo honesto, minha opinião é de que essa premiação é uma das coisas mais ridículas da NBA”, detonou.

Publicidade

Em seu terceiro ano na liga, essa foi a quarta vez que Joe Mazzulla venceu o prêmio de técnico do mês da NBA. Ele venceu duas na campanha de 2023/24, uma em 2022/23 e agora, pela primeira vez, em 2024/25. Por ora, são suas principais premiações na carreira, apesar de ser bem votado nos últimos anos, não levou o prêmio de Técnico do Ano.

Suas respostas ácidas que beiram o cômico já são conhecidas há algum tempo. No começo da campanha, por exemplo, foi questionado sobre a pressão em defender seu título.

“Nenhuma. Vamos todos morrer logo, então não interessa mais. Vamos vencer ou perder, é simples. Portanto, é comemorar se acontecer a coisa boa e tentar esquecer se for ruim”, afirmou.

Publicidade

Leia mais!

No Leste, Mazzulla superou a concorrência de outros técnicos, como por exemplo: Kenny Atkinson (Cleveland Cavaliers), Rick Carlisle (Indiana Pacers), Billy Donovan (Chicago Bulls), Darko Rajakovic (Toronto Raptors) e Quin Snyder (Atlanta Hawks).

Porém, a noite de “comemoração” para Mazzulla não acabou bem. Boston perdeu sua sequência de nove vitórias para o rival Miami Heat em pleno TD Garden. E não foi qualquer derrota. Afinal, a franquia da Flórida triunfou por 124 a 103 sobre os atuais campeões.

Publicidade

É verdade que o Celtics não teve Kristaps Porzingis, Jrue Holiday e Al Horford no duelo, mas a derrota dificulta muito uma possível perseguição a Cleveland na última semana da fase regular pela liderança do Leste.

Oeste

Enquanto isso na Conferência Oeste, o prêmio foi para Mark Daigneault do Oklahoma City Thunder. O técnico levou o líder da NBA a uma campanha quase perfeita em março, com 15 vitórias em 16 jogos, uma a mais que Mazzulla.

Publicidade

Para ter uma ideia, é a terceira vez que ele vence o prêmio apenas na atual campanha. Daigneault também levou nos meses de dezembro e fevereiro. Ele foi eleito o técnico do ano em 2023/24, mesmo que sem receber nenhuma das premiações mensais da liga naquela temporada.

Ele superou a concorrência de nomes como: Chris Finch (Minnesota Timberwolves), Steve Kerr (Golden State Warriors), Tyronn Lue (Los Angeles Clippers) e Ime Udoka (Houston Rockets). O time tem nadado de braçada em sua conferência, já garantindo a liderança com muita antecedência. Por fim, também deve liderar a NBA em geral, a frente do Cavaliers e do próprio Celtics.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA