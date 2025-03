Boston Celtics pode precisar fazer troca de astro na NBA

O atual campeão da NBA, Boston Celtics, pode precisar fazer a troca de um de seus grandes nomes no futuro próximo. Com os dois maiores contratos da história da NBA em sua folha salarial no próximo ano (Jayson Tatum e Jaylen Brown), a equipe pode buscar maneiras de conseguir flexibilidade salarial e até mais ajuda para o elenco liderado pelos alas. Os nomes da vez podem ser Kristaps Porzingis ou Jrue Holiday.

A informação é do jornalista Jake Fischer, do portal Substack. De acordo com o repórter, o pivô e o armador são os nomes que atraem a atenção do mercado.

“Boston tem uma situação salarial complexa. O que posso dizer é que dois nomes chamam a atenção do mercado e saltam aos olhos como jogadores que podem ser trocados: Kristaps Porzingis e Jrue Holiday. Em contato com um especialista em teto salarial, o que ouvi é que eles vão precisar fazer uma troca em algum momento”, cravou Fischer.

No caso do pivô letão, as velhas preocupações quanto à sua saúde seguem sendo o grande ponto de interrogação para Boston. Afinal, ele atuou em apenas 37 partidas em 2024/25. Porzingis, aliás, ficou de fora do começo da campanha.

Aliás, seu contrato também é o único dos cinco principais jogadores do Celtics que não está garantido a longo prazo. Após o fim da atual campanha, ele terá mais US$30,7 milhões em 2025/26, que marcará o último ano de seu vínculo. De acordo com Fischer, trocar o camisa 8 por um jogador de até dois anos de contrato com um valor mais baixo pode ajudar o time a economizar mais de US$200 milhões na Luxury Tax.

Caso o Celtics resolva manter o letão de 29 anos, a opção de troca mais realista passa a ser Jrue Holiday. De acordo com Fischer, há uma sensação de que Derrick White é um nome intocável na franquia. Assim, a opção mais plausível seria negociar o especialista defensivo de 34 anos.

A campanha de 2024/25 marca o primeiro ano de um vínculo de quatro temporadas para o armador, que receberá mais US$104 milhões nos próximos três anos. A grande questão é que, além de caro, com todos os anos tendo valor superior a US$30 milhões, Holiday é o mais velho entre os cinco astros. Além de rejuvenescer seu elenco, a equipe conquistaria uma economia importante nas multas não só para o presente, mas também a longo prazo.

Por fim, o aumento do papel de Payton Pritchard faz o Celtics olhar com menos espanto para a ideia de negociar Holiday, segundo Fischer. Além disso, há muito otimismo no desenvolvimento do jovem calouro Baylor Scheierman.

Então, dadas as questões financeiras em uma realidade de um teto salarial muito mais restritivo após o novo CBA, o Boston Celtics pode buscar a troca de uma de suas lideranças na NBA. No caso, os grandes reforços que impulsionaram a franquia ao título no ano passado.

Vale lembrar, por fim, que a franquia tem agora um novo grupo de proprietários, capitaneado por Bill Chisholm.

