Quando Jimmy Butler se juntou à Pat Riley e chegou ao Miami Heat em 2019, parecia uma combinação perfeita. Butler sempre foi um jogador conhecido por ser obstinado, resiliente e dar tudo de si na quadra. Qualidades essas que o Heat sempre pareceu buscar. Então, o ala seria parte da “cultura” que a equipe tenta cultivar.

E por muito tempo, isso deu certo. Butler levou o time à duas finais da NBA, em 2020 e 2022. Isso, é claro, sem outro grande pontuador ao seu lado. Embora Bam Adebayo seja All-Star e um ótimo defensor, não é um grande pontuador de volume, como é o caso de vários outros times da liga que possuem duplas de 25 pontos por jogo ou mais.

No entanto, quatro anos após a chegada de Jimmy Butler, o relacionamento com Pat Riley, presidente de operações de basquete do Heat, “azedou” de vez, e o jogador exigiu ser trocado até o dia 6 de fevereiro.

Um incidente em particular mostra o desentendimento entre Riley e Butler. O jogador não teria gostado de comentários feitos por Riley durante a coletiva de imprensa de fim de temporada. Barry Jackson e Anthony Chiang, do Miami Herald, contaram como o caso foi uma surpresa para o camisa 22.

“Uma fonte afirmou que Butler foi pego de surpresa quando o presidente do Heat, Pat Riley, o repreendeu por dizer que ‘Boston estaria em casa’ e ‘Nova York com certeza estaria em casa’ se estivesse saudável durante os playoffs, quando qual ele ficou fora devido a uma lesão no joelho”, disseram os jornalistas.

Assim, na época, as falas de Riley foram notícia. Afinal, o principal homem por trás do basquete de Miami estaria alfinetando sua maior estrela. “Quando ele disse isso, eu pensei: ‘Isso é o Jimmy provocando, ou ele está falando sério?'”, contou Riley durante a coletiva de imprensa. “Se você não está em quadra jogando contra Boston ou contra o New York Knicks, você deveria ficar calado”, concluiu.

Não renovação

O relato também sugeriu que Butler ficou desapontado porque a organização não negou um boato de que o time estaria aberto a trocá-lo. Além disso, há frustração pelo fato de o Miami não ter oferecido a Butler uma extensão de contrato nesta última offseason. Assim, o jogador está em seu último ano de contrato com a equipe, embora tenha uma opção de estender por mais uma temporada.

No entanto, sobre isso, Riley já havia dado a entender que nada era garantido. “Não discutimos isso no momento”, disse. “Vamos avaliar o compromisso desse tipo e quando devemos assumi-lo. Na verdade, não precisamos fazer isso até 2025. Mas veremos. Ainda não tomamos uma decisão sobre isso e, ainda não discutimos”.

De acordo com insiders do Heat, Butler não foi ao jantar de Riley. Todos os outros jogadores de Miami estiveram lá. Ou seja…

A boa relação de anos entre Jimmy Butler e Pat Riley acabou. É claro que não sabemos o que mais pode ter acontecido nos bastidores, mas sem dúvidas Riley provou uma reação inesperada. Agora, Miami avalia os melhores pacotes disponíveis para moldar o futuro da equipe ao redor de Tyler Herro e Bam Adebayo.

