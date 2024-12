Rumor de Jimmy Butler no Phoenix Suns revolta agente

Na quarta-feira (11), Shams Charania, da ESPN, divulgou mais um time de olho em uma possível troca por Jimmy Butler: o Phoenix Suns. Rumores sobre a saída do astro do Miami Heat ganharam força ao longo da semana. A princípio, Dallas Mavericks, Houston Rockets e Golden State Warriors eram os principais candidatos.

“Segundo fontes da ESPN, o Phoenix Suns é outra equipe para a qual o agente de Jimmy Butler, Bernad Lee, indicou que o seis vezes All-Star estaria aberto como destino, enquanto o Miami Heat avalia propostas de troca”, escreveu Shams. “Assim, outras equipes citadas são Mavericks, Rockets e Warriors”.

No entanto, a informação divulgada pelo principal jornalista da ESPN indignou Bernad Lee, agente do astro do Miami Heat. Então, o empresário não poupou criticas a Charania. Como resultado, ele respondeu a publicação do insider no X (antigo Twitter) e o acusou de inventar mentiras.

Publicidade

Leia mais!

“Eu te dei uma folga ontem porque estava ocupado, mas você não pode colocar meu nome na sua completa e absoluta mentira inventada”, disparou o agente de Butler. “Você sabe que não vale a pena eu reconhecer isso. Tudo isso é fabricado. Eu nunca disse isso e isso não me ajudaria nem ajudaria a posição que represento a fazer qualquer coisa do que foi reportado por esse ‘jornalista’”, disparou.

Em seguida, Bernard Lee zombou da informação de Shams e pediu para o jornalista reconhecer seu erro.

“Shams, essa é a sua oportunidade de dizer “Foi mal, deixei o Chat GPT escrever os tweets. Seja um criador de tendências e invente o novo “fui hackeado”, ironizou.

Publicidade

Então, Jimmy Butler comentou sobre os rumores que envolvem seu nome em equipes como Golden State Warriors, Phoenix Suns, Dallas Mavericks e Houston Rockets. Além disso, Butler destacou que os boatos não o incomodam.

“Está tudo bem”, disse Butler, em coletiva nesta quarta-feira (11). “Isso não me incomoda nem um pouco e eu realmente aprecio. Aprecio sair lá e jogar basquete, ser eficiente e ajudar a equipe. Na verdade, eu gosto disso. Não acho que exista algo como uma má publicidade, até certo ponto. Porém, se alguém está falando sobre essa troca, isso já é demais”.

Publicidade

No entanto, a situação do Miami Heat na tabela não inspira confiança de que a equipe possa realmente brigar pelo título da NBA. No momento, a franquia obtém um recorde de 12 vitórias e dez derrotas.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.