Spurs vence em confronto entre Cooper Flagg e Dylan Harper

Cooper Flagg e Dylan Harper, primeira e segunda escolhas do Draft de 2025 da NBA, se enfrentaram neste sábado (12). O San Antonio Spurs saiu com a vitória por 76 a 69 na Summer League de Las Vegas. Como resultado, o Spurs chegou ao seu segundo triunfo no torneio. Enquanto isso, o Mavs venceu um e perdeu outro.

Enquanto Flagg foi o cestinha do Mavericks, com 29 pontos, além de quatro rebotes, Dylan Harper somou 16 pontos. Vale ressaltar, no entanto, que o jogador do Spurs tinha limitação em seus minutos por conta de uma lesão na virilha.

Apesar de todos os esforços de Cooper Flagg, o Mavs teve muitos problemas nos arrmessos. Afinal, o time de Dallas acertou apenas seis de 27. O Spurs, por outro lado, também não foi bem, mas contou com David Jones-Garcia, que saiu do banco para ser o cestinha da equipe. Jones-Garcia converteu todas as três tentativas de três para liderar o time com 21 pontos.

O Mavs chegou a liderar no primeiro quarto, até quando Myles Kelly deixou em 6 a 5. No entanto, a defesa de San Antonio funcionou e pressionou o ataque adversário. Assim, o Spurs abriu 25 a 11 nos primeiros dez minutos. A situação se inverteu no segundo período e Dallas virou em 32 a 30, mas Dylan Harper recolocou seu time na liderança para fechar o primeiro tempo em 33 a 32.

Então, na volta do intervalo, o Spurs “acelerou” e fez seis pontos consecutivos, deixando em 39 a 32. Cooper Flagg assumiu o ataque de Dallas, enquanto Dylan Harper controlava seus minutos. Mas Flagg não tinha facilidade para pontuar, já que Carter Bryant o pressionava o tempo todo. San Antonio abriu dez após cesta de três de Jones-Garcia. Kyle Manga deixou em 59 a 47, enquanto Flagg cortou para dez.

Por fim, nos dez minutos decisivos, Dylan Harper colocou o Spurs na frente por 64 a 52 e deu passes decisivos para Riley Minix e Osayi Osifo. Como resultado, San Antonio vencia por 69 a 52.

Quando o jogo parecia vencido pelo Spurs, Dylan Harper voltou para o banco, enquanto Cooper Flagg retornou à quadra. E foi aí que Flagg dominou e fez Dallas encostar. Ele fez nove pontos em quatro minutos, mas não o bastante para tirar a vitória de San Antonio na Summer League da NBA.

(1-1) Dallas Mavericks 69 x 76 San Antonio Spurs (2-0)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Cooper Flagg 31 4 1 0 1 Miles Kelly 11 2 0 2 1 Matthew Cleveland 8 4 1 0 0 Zhuric Phelps 6 1 2 1 2 Ryan Nembhard 2 3 7 1 0

Três pontos: 6-27 (Flagg: 3-9)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK David Jones Garcia 21 5 5 0 0 Dylan Harper 16 6 2 1 0 Osayi Osifo 12 4 0 1 1 Riley Minix 9 5 1 1 0 Harrison Ingram 4 9 4 0 0

Três pontos: 8-23 (Jones-Garcia: 3-3)

(1-1) Cleveland Cavaliers 93 x 83 Milwaukee Bucks (1-1)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Nae’Qwan Tomlin 22 13 4 2 1 Jaylon Tyson 18 8 3 0 2 Tyrese Proctor 12 5 4 1 1 Tristan Enaruna 13 1 3 0 0 Norchad Omier 6 7 2 1 0

Três pontos: 8-26 (Proctor e Tyson: 3-8)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamaree Bouyea 20 4 3 4 0 Chris Livingston 21 9 5 0 2 Pete Nance 12 4 1 1 3 Markquis Nowell 6 2 3 3 0 Tyler Smith 4 4 0 0 4

Três pontos: 12-37 (Bouyea: 4-7)

