GM do Rockets comenta rumores de troca por Jimmy Butler

A torcida do Houston Rockets, em particular, se animou com o aumento dos rumores de troca em torno de Jimmy Butler. O time tem ativos e talentos para tentar negociar com o Miami Heat. Além disso, o astro nasceu na cidade. Tudo parece apontar, então, que o negócio é bem possível. O gerente-geral Rafael Stone foi questionado sobre o tema e, como esperado, “esfriou” as especulações.

“O meu trabalho, antes de tudo, é estar aberto a qualquer oportunidade de mercado que surja. Então, eu não posso não fazer o meu trabalho. Mas nós gostamos muito do elenco que temos no momento. Por isso, a princípio, não temos a intenção de mudar nada nele. Eu ficaria chocado, aliás, se alguma mudança ocorresse ainda nessa temporada”, declarou o dirigente, em entrevista à rede Sirius XM.

A postura de Stone pode desanimar o torcedor, mas não surpreende. É esperado que as equipes mantenham sigilo sobre possíveis transações ou até conversas em andamento. Além disso, o GM do Rockets não pode dar declarações detalhadas sobre jogadores dos rivais. Isso não só pode acionar a política de aliciamento da NBA, mas é uma postura mal vista nos bastidores.

“Nem eu, nem qualquer pessoa que faz parte do processo de decisão da franquia sugere que algo desse porte pode acontecer. Vou atender as ligações no meu escritório? Sim. E claro que vou ouvir as ofertas de outros times que cheguem, pois esse é o meu trabalho. Mas nada indica que vamos fazer uma troca grande agora ou no futuro próximo”, garantiu o executivo.

Evolução

O Rockets, certamente, tem pouca motivação para tentar uma troca por Jimmy Butler no momento. A equipe é uma das grandes surpresas da temporada e, por enquanto, está na terceira colocação do Oeste. Não há urgência pela chegada de um astro. Ao mesmo tempo, não existe pressa para resultados expressivos. Por isso, Stone crê que grandes mudanças têm mais potencial de destruir do que construir hoje.

“Nós gostamos da situação em que estamos e, por isso, o foco está só em desenvolver os nossos jovens talentos. Queremos que evoluam, não vamos parar esse processo. O nosso plano é que esse elenco jogue sem pressão e seja o quão bom puder ser nessa campanha. Então, nas férias, nós vamos analisar os resultados e estudar mudanças”, resumiu o GM texano.

Stone sabe que não pode prever o futuro ou “fechar portas” depois de 24 jogos. Mas garante que, se desligasse os telefones agora para o resto da temporada, o Rockets estaria satisfeito com as suas ações. “A nossa torcida é que esse elenco já possa nos levar até onde queremos. Assim, do ponto de vista de mercado, o trabalho está encerrado até segunda ordem”, concluiu.

Rumores

O discurso de Stone, no entanto, vai em um sentido contrário à maioria dos rumores sobre o Rockets nos últimos dois anos. Recentemente, a franquia foi citada como um possível destino para Giannis Antetokounmpo também. Há boatos antigos sobre o interesse dos texanos em Kevin Durant. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, todos apostam em mais atividade de Houston do que as declarações sugerem.

“Nos bastidores da NBA, todos estão céticos de que a franquia não vai olhar o mercado com muita atenção. A aposta geral, por enquanto, é que vão buscar um grande nome em breve. A questão não seria se, mas quando”, noticiou o jornalista.

