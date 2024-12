Dallas Mavericks teria interesse em Jimmy Butler, diz repórter

Jimmy Butler tem sido nome frequente em rumores de troca e de acordo com Michael Scotto, do portal HoopsHype, o Dallas Mavericks seria um dos times interessados no astro. Além disso, o jornalista indicou outra franquia do Texas como pretendente ao craque do Miami Heat: o Houston Rockets.

“O que posso dizer é que muitos ao redor da NBA tem visto a possibilidade de Butler retornar ao Texas como real. Afinal, Dallas Mavericks e Houston Rockets devem ser dois interessados muito fortes em seu jogo caso ele resolva mudar de time”, afirmou o insider.

O camisa 22 jogou pela Universidade do Texas em sua carreira antes da liga. Aliás, ele já foi ligado ao Rockets em uma outra oportunidade. Quando saiu do Philadelphia 76ers e explorou suas opções no mercado, Houston era um destino, assim como o Heat, que no fim, foi o escolhido pelo craque.

Mas, esse interesse parece se concentrar na próxima temporada, em um cenário onde Butler assina com uma das equipes. Portanto, de acordo com Scotto, não seria o caso de uma troca antes da trade deadline de 2024/25.

“Não vejo uma grande mudança acontecendo em breve. Mas um cenário promissor para o ano que vem. O Mavericks segue focado em seu elenco atual e está evoluindo e vencendo mais partidas no Oeste, após chegar as finais em 2023/24. Por outro lado, é sabido que o Rockets segue focado em desenvolver seu núcleo jovem. Enquanto isso, também tem vencido muitos jogos na atual campanha”, indicou.

O interesse de Dallas Mavericks e Houston Rockets acontece pelo empecilho entre Jimmy Butler e a franquia da Flórida desde o ano passado. O astro liderou a equipe para duas decisões de liga e uma final de conferência desde que chegou ao time em 2019/20. Apesar de não ter conquistado um título, é justo dizer que seu status na liga só cresceu em Miami.

Entretanto, a forma como a última campanha se desenrolou, gerou atritos. O camisa 22 perdeu muitos jogos ao longo da campanha, isso incluiu toda a série de playoffs contra o Boston Celtics na primeira rodada. Pelo segundo ano seguido no play-in, o astro não conseguiu fazer com que a equipe virasse a chave na hora decisiva, como aconteceu em 2022/23.

Então, uma extensão máxima de contrato que era desejada pelo jogador, não lhe foi oferecida. Além disso, Butler levou uma “bronca” pública de Pat Riley, que cobrou ele e outros líderes do elenco em uma coletiva de imprensa durante a offseason.

Sem extensão, Butler planejou uma campanha em alto nível para conseguir o contrato máximo e voltar a ser uma dos principais nomes da NBA. A informação veio de Shams Charania, da ESPN, na noite do Draft da liga em 2024.

Mas com Miami tendo uma campanha de oscilações e a incerteza sobre a janela de título da equipe, ele pode estar disponível no mercado. E equipes ascendentes como Houston, ou concorrentes ao título como o Mavericks, podem ser uma opção atraente para o ala. Por enquanto, ainda não há grandes indícios de que Miami e Butler estão próximos de uma extensão.

