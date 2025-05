NBB: Minas e Bauru vencem e abrem 2 a 0 em suas séries de playoffs

Minas e Bauru abriram boa vantagem nas suas séries de playoffs do NBB, nesta segunda-feira (12). O time de Belo Horizonte superou o Vasco da Gama por 86 a 76, enquanto a equipe do interior paulista bateu o São Paulo por 84 a 67. Como resultado, ambos abriram 2 a 0 nos confrontos e podem fechar os duelos em casa.

Vale lembrar que o NBB está nas quartas de final de playoffs. Portanto, as equipes que avançaram disputarão as semifinais. Do outro lado da chave tem Sesi Franca x Pinheiros e Flamengo x Corinthians.

(2) Minas 86 x 76 Vasco da Gama (0)

Controlando melhor seu estado mental e desestabilizando o adversário nos momentos decisivos, o Minas tratou de justificar o mando de quadra e dobrou sua vantagem na série de quartas de final. Contou com Wini Silva em uma crescente de produção e a constância de Baralle nos momentos decisivos. Daqui dois dias terá a oportunidade de repetir a dose e fechar a disputa. Contudo, o Cruzmaltino mostrou que não está entregue e qualquer vacilada, como no terceiro quarto, pode ser letal para levar o embate de volta para o Rio de Janeiro.

“Hoje foi comigo, mas sempre tem alguém que se destaca. A essência de um time que nos fez ficar em primeiro lugar na temporada. Tive muitas lesões nessa temporada, foi muito difícil para mim, tentei chegar da melhor maneira física e mentalmente para os playoffs. Estou dando tudo agora na parte mais importante. Tem dias que a bola não vai cair, aí tenho que colocar o foco no que poderei ajudar o time, não só pontuando. O mais importante é que ganhamos, está dois a zero. E já temos que pensar no próximo jogo”, comentou Franco Baralle.

“Foi visível, o mental predomina nesse nível. São equipes que jogam um basquete muito parecido, mas acho que Minas é inteligente de usar o mental a seu favor. Vem sendo visível nesses dois jogos erros de passes, erros primários, contra a equipe do Minas, não podemos ter esses erros, pois eles capitalizam isso em pontos muito rapidamente, seja em transição ou na qualidade individual. Precisamos melhorar esses fundamentos básicos para poder vencer o jogo 3”, refletiu Marquinhos, do Vasco.

(2) Bauru 84 x 67 São Paulo (0)

Com uma defesa sólida e alta precisão nos arremessos do perímetro, o Bauru Basket deu mais um passo para chegar novamente à semifinal do NBB. O time bauruense colocou muita intensidade em quadra e, com um aproveitamento de 40% nas bolas triplas, superou o São Paulo no Panela de Pressão. O terceiro jogo acontece nesta quarta-feira (14), às 21h, no mesmo local, e o Dragão pode varrer o Tricolor em caso de mais uma vitória.

Os números comprovam que o desempenho coletivo foi determinante para o resultado. Pedro Infante foi o maior pontuador do Bauru Basket com 18 pontos, mas Andrezão, por exemplo, alcançou um duplo-duplo de 12 pontos e 10 rebotes. Alex Garcia flertou com um duplo-duplo, ao terminar o jogo com 14 pontos e nove assistências.

“Estou muito feliz, principalmente pela vitória. Sabíamos que eles vinham muito forte para cá, ainda mais depois da derrota no MorumBis. Foi muito importante começar forte, desde o primeiro quarto. Fico muito feliz também pela minha atuação, mas ainda bem que ganhamos, porque não iria adiantar de nada”, afirmou o cestinha do Dragão na partida.

