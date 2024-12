Boletim de rumores e trocas da NBA (04/12/2024)

Bem-vindo à edição de 04 de dezembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Alta pedida do Bulls trava possível troca de Vucevic

Já não é segredo que Nikola Vucevic é um dos veteranos do Chicago Bulls disponíveis para troca. Mas há uma novidade: o montenegrino faz um ótimo início de temporada. Então, o que falta para que o mercado do atleta se aqueça mesmo? Menos exigências por parte da franquia, a princípio. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, a alta pedida do time é o que trava negociações no momento.

“Vários dirigentes com quem conversei dizem que o preço de Nikola está bem alto por causa do seu contrato”, resumiu o repórter. O europeu tem mais de US$40 milhões a receber em salários até 2026. Especula-se que rivais consideram oferecer escolhas de segunda rodada de draft por Vucevic. Mas o Bulls quer uma seleção dentro do TOP 30 para fechar negócio.

Contrato “amigável” deve facilitar troca de Bruce Brown

Bruce Brown, assim como Vucevic, é outro nome que está disponível para negociações no mercado. Antes da trade deadline, espera-se que o Toronto Raptors intensifique os esforços para trocar o ala. E a franquia parece ter um trunfo importante para isso. De acordo com Jake Fischer, da plataforma Substack, o contrato expirante do jogador facilita as perspectivas de uma transação.

“Bruce tem um valor dentro da folha salarial que é interessante para o mercado. Mas, ao mesmo tempo, trocar esses jogadores que recebem US$20-25 milhões anuais ficou bem mais difícil nas novas regras. É provável que atletas como Kelly [Olynyk], por exemplo, sejam mais fáceis de trocar. Mas Bruce é um caso interessante”, apontou o jornalista.

Celtics explorou valor de mercado de armador reserva

Atual campeão da NBA, o Boston Celtics teve a manutenção do elenco como prioridade durante a última offseason. Mas isso não significa que não correu atrás de reforços. A franquia explorou possíveis cenários de troca com um atleta, em particular. Segundo Michael Scotto, do HoopsHype, o time tentou negociar o armador Jaden Springer.

O jornalista apurou que essa tentativa aconteceu pouco antes do início da temporada. A principal motivação da equipe era abrir espaço no elenco e, assim, manter o pontuador Lonnie Walker. O negócio não aconteceu e, com isso, o ala-armador foi dispensado ao fim da pré-temporada. Springer segue no Celtics, enquanto Walker está na Lituânia.

Hawks vê mais valor em Trae Young do que resto da liga

Trae Young, vira e mexe, era alvo de rumores de troca no Atlanta Hawks. As oscilações do time, como resultado, traziam especulações sobre a disponibilidade do craque. Mas, de alguns meses para cá, os boatos diminuíram. Isso é produto, antes de tudo, de uma percepção de mercado. De acordo com Michael Scotto, do HoopsHype, a franquia da Geórgia é quem valoriza o armador.

“Trae lidera a liga em assistências no momento, mas registra o pior aproveitamento de arremessos da carreira. Além disso, vários times citam as suas limitações na defesa. Existem dúvidas se pode ser a peça central de um time campeão como o atleta mais bem pago do elenco. Por isso, acho que Atlanta o valoriza mais do que qualquer outra equipe da liga”, contou o jornalista.

Young disputou todas as suas sete temporadas e mais de 400 jogos na NBA pelo Hawks. Na atual campanha, ele anota 20,9 pontos, 3,9 rebotes e 12,2 assistências por partida.

Em transição

– O armador Isaiah Wong, para começar, é o novo reforço do Charlotte Hornets para o resto da temporada. Ele assinou um contrato two-way com o time e, assim, deve ajudar a suprir a ausência do astro LaMelo Ball.

– Depois de algumas boas atuações, Elfrid Payton está sem equipe na NBA mais uma vez. O New Orleans Pelicans decidiu dispensar o armador, apesar do amplo apoio nos bastidores do técnico Willie Green à permanência do veterano.

– Pete Nance, enquanto isso, foi anunciado como a nova contratação do Philadelphia 76ers. A franquia dispensou o ala-armador Lester Quiñones e, com isso, liberou um vínculo two-way que foi entregue ao ala-pivô.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 04/12, você lembra de Kenneth Faried? Pois o ex-ala-pivô do Denver Nuggets está a caminho da Itália para reforçar a Reggiana até o fim da temporada.

