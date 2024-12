Três times da NBA tentaram troca por pivô do Warriors

Nome presente em três títulos do Golden State Warriors, o pivô Kevon Looney atraiu interesse de troca na NBA durante a offseason. Com o futuro incerto para 2024/25, a franquia quase negociou o jogador que foi importante, sobretudo, na conquista do campeonato em 2022, diante do Boston Celtics.

Enquanto o Warriors tentou uma troca por Paul George e Lauri Markkanen, outras equipes tinham interesse em Kevon Looney. De acordo com o jornalista Michael Scotto, do site HoopsHype o pivô foi alvo de três equipes da NBA: New York Knicks, Memphis Grizzlies e Oklahoma City Thunder.

Scotto afirmou que as franquias tinham interesse em uma troca para adquirir o pivô campeão da NBA com o Warriors. No entanto, todas os times acabaram buscando um caminho diferente e nenhuma foi concretizada.

O Knicks fechou com Karl-Anthony Towns para a posição de pivô em uma das trocas com mais holofotes nesta última offseason. Por outro lado, o Grizzlies adquiriu o novato Zach Edey pelo Draft. O jovem ganhou um certo destaque antes de acabar se lesionando. Entretanto, o Thunder também pensou em contratar Looney como um substituto para Chet Holmgren, que assim como Edey, está machucado no atual momento.

Em suma, o Warriors acabou ficando com o pivô que foi titular da equipe durante todos os jogos da temporada do título em 2022/23. No momento, Kevon Looney é um reserva de confiança de Steve Kerr. Sendo assim, o atleta segue como uma peça importante da franquia que começou o novo ano com bons resultados.

O Warriors conta com 12 vitórias e sete derrotas. A equipe vem brigando pelo topo da NBA e ocupa a quarta colocação da Conferência Oeste, atrás somente de Oklahoma City Thunder, Houston Rockets e Memphis Grizzlies. Um fato curioso é que duas dessas três equipes tinham interesse na contratação de Kevon Looney. Portanto, o Warriors escapou de reforçar um de seus rivais diretos na tabela.

Por fim, na atual temporada, Looney disputou 17 jogos, todos vindo do banco. O pivô conta com menos minutos do que nos últimos anos (14.9). Em suas médias, se destaca pelos rebotes, pegando sete por partida. Além disso, ele também tem 5.5 pontos por noite.

