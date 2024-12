Contrato de Alex Caruso é prioridade no Thunder

O Oklahoma City Thunder definiu uma prioridade para a temporada: renovar o contrato de Alex Caruso. O ala-armador chegou à equipe no ano final de um contrato de US$36.9 milhões, assinado com o Chicago Bulls. Desse modo, graças ao bom início de temporada com a nova franquia, ele está na fila para uma extensão, de acordo com Michael Scotto, do HoopsHype.

“O próximo item na agenda de Sam Presti no Thunder deve ser discutir a extensão de contrato com Alex Caruso”, informou Scotto. “Ele foi adquirido do Chicago Bulls em troca de Josh Giddey e espera-se que receba uma aumento considerável em relação ao seu salário de US$ 9.89 milhões.

Na atual temporada, Caruso tem médias de cinco pontos, 2.9 rebotes e 2.2 assistências. Apesar de os números ofensivos serem modestos, na defesa ele é um dos principais nomes do time. Afinal, tem média de 2.2 roubos de bola por jogo. Em sua carreira, o ala-armador tem duas seleções para os times de defesa na NBA.

Em relação ao ataque, a contribuição de Caruso não é necessário. O Thunder conta com um backourt de qualidade, com Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Cason Wallace e Ajay Mitchell. O ala-armador, desse modo, contribui com sua defesa, além de liderança e bagagem de campeão com o Los Angeles Lakers.

No vestiário, inclusive, Caruso já ganhou a comissão e seus colegas. Por exemplo, o armador foi elogiado pelo astro do time, Shai Gilgeous-Alexander, que destacou sua liderança no elenco.

O jogador, de 30 anos, sabe a arte de defender como poucos em toda a liga.

“Ele esteve onde todos nós sonhamos, enquanto é muito vocal. É um grande líder, sempre diz a coisa certa. Quando ele fala, as pessoas ouvem. E ele ganhou isso por causa de seu trabalho e o esforço que colocou em seu jogo. Mas sim, ele tem sido um grande trunfo para o time”, afirmou.

Além disso, quem também foi só elogios para o ala-armador foi o técnico Mark Daigneault. O comandante explicou um pouco mais sobre a rápida e natural adaptação do veterano ao seu novo time. De acordo com ele, Caruso faz coisas “muito únicas” na NBA.

“Parece que ele está no time há cinco anos. Esse é o maior elogio que posso fazer a ele. Ele fez um bom trabalho de integração, É meio que pular em um trem em movimento em um time que tem uma química, mas com uma identidade e experiências compartilhadas. Ainda assim, ele se misturou de uma forma muito natural”, disse.

