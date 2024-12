Sem vitórias, Washington Wizards atinge recorde negativo na NBA

O Washington Wizards alcançou um recorde preocupante na NBA. Com a derrota para o Milwaukee Bucks, no sábado (30), a equipe fechou o mês de novembro sem uma única vitória. Em 14 partidas, foram 14 derrotas. Desse modo, se tornou o 16º time na história a passar um mês completo sem vencer. Mais alarmante, aliás, a franquia repete esse feito pela segunda temporada consecutiva.

Na última temporada, o time passou por um momento semelhante. Isso porque registrou 12 reveses e nenhum triunfo em fevereiro. Até então, a maior da história da franquia. Agora, a equipe parece reviver um pesadelo que desafia não apenas o desempenho técnico, mas também o emocional de seus jogadores.

A sequência atual de 16 derrotas consecutivas do Wizards já iguala a maior da história da franquia, registrada na última temporada. Uma nova derrota, no entanto, quebrará esse recorde negativo.

“O que estamos enfrentando realmente nos testa mental, física e emocional”, afirmou o ala Corey Kispert. “Tempos difíceis como este constroem um caráter forte. Além disso, ajudam a seguir em frente. Afinal, os grandes jogadores da liga e da vida não fogem das dificuldades.”

Com um recorde de duas vitórias em 18 jogos, o Washington Wizards ocupa a última posição na NBA. Assim, se a atual porcentagem de vitórias (11%) seguir, o time está a caminho de terminar a temporada com nove triunfos. Algo que só o Philadelphia 76ers de 1973 conseguiu. Na ocasião, foram oito vitórias em uma temporada completa.

A defesa e a eficiência do time também têm sido ruins. O índice de eficiência do Wizards Wizards é de -14,1, sendo o pior da liga e um dos piores da história. Desde 1996/97, apenas o Charlotte Bobcats de 2012, com 15 negativos, teve desempenho pior.

No sábado, contra o Bucks, o Wizards até competiu mais do que o placar final de dez pontos sugere. Contudo, foi a 13ª vez durante essa sequência de derrotas que a equipe perdeu por dois dígitos. Agora, o calendário traz desafios ainda maiores. O time terá pela frente Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks e Denver Nuggets.

Por fim, mesmo diante das dificuldades, a equipe tenta manter o foco e buscar evolução. “Por mais que esteja difícil agora, são momentos como esses que fortalecem um grupo”, completou Kispert.

