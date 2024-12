Rômulo Mendonça: “Anthony Davis amarela para Nikola Jokic”

Muitos são os embates entre Denver Nuggets e Los Angeles Lakers nos últimos anos. E para Rômulo Mendonça, narrador do Prime Video e anfitrião do Jararacas Podcast, o confronto é marcado por Anthony Davis “amarelando” para Nikola Jokic. A declaração foi dada em seu próprio podcast, junto de Ricardo Bulgarelli.

“Contra o Jokic, o Davis é um frouxo”, disse. O assunto veio a tona enquanto discutiam possíveis candidatos a MVP. Rômulo disse que Davis era seu terceiro colocado na corrida. Mas depois de ver seu último jogo contra o Nuggets, lembrou que o pivô do Lakers não vai bem nos confrontos contra Jokic, favorito ao prêmio para o narrador.

Embora seja difícil dizer o impacto do pivô do Lakers contra o sérvio do Denver, é verdade que a equipe tem somente uma vitória nos últimos 14 embates contra o Nuggets. Além disso, nas últimas duas temporadas, Los Angeles caiu nos playoffs para o time de Jokic.

Nas séries, uma 4 a 0 e outra 4 a 1 para o Nuggets, Jokic se saiu ligeramente melhor. O pivô teve médias de 28 pontos, 15.3 rebotes e 10.8 assistências. Já Davis, teve 27.3 pontos e 14.8 pontos. Não é como se o jogador do Lakers tenha ido muito pior, mas a qualidade das performances de Jokic impressiona e o destaca.

Além disso, o quinto jogo da série de 2024 marcou Davis negativamente. O jogador teve somente 11 arremessos, menos do que qualquer outro titular de sua equipe. Os fãs acharam que o jogador, que vinha em grande fase na série, deveria ter chamado mais o jogo para si. Na oportunidade, anotou 18 pontos, o que não foi o suficiente para salvar o Lakers, eliminado.

Na última partida entre as duas equipes, Nikola Jokic teve 34 pontos, 13 rebotes e oito assistências, enquanto Anthony Davis de fato jogou abaixo do esperado. O camisa 3 de Los Angeles teve 14 pontos e dez rebotes, arremessando apenas 31.6% de quadra. O Nuggets venceu o jogo com facilidade, por 127 a 102.

Dessa forma, com o retrospecto recente dos dois jogadores no embate entre suas equipes, fica até difícil argumentar contra a alegação de Rômulo. Olhando por outra perspectiva, entretanto, é possível dizer que Jokic faz todos os jogadores parecerem piores que ele. Afinal, o jogador tem um triplo duplo de média, com 29.7 pontos, 13.1 rebotes e 10.7 assistências na temporada, além de ser o favorito na corrida para MVP.

