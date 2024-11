Mais multas: NBA pune Russell Westbrook

Russell Westbrook foi mais um a entrar no grupo de multas da NBA. O armador do Denver Nuggets foi multado em US$35 mil após a partida contra o New York Knicks, na segunda-feira (25). Desse modo, a liga superou US$1,7 milhões em punições aplicadas aos jogadores e franquias na temporada 2024/25.

A punição a Westbrook aconteceu por conta de um gesto obsceno. Enquanto estava sem pontos diante do Knicks, o armador subiu para uma bandeja e teve o arremesso bloqueado por Josh Hart. Os adversários, porém, entenderam que ele teria andado. O jogador do Nuggets, assim, manteve a bola, fez um passe e recebeu livre para acertar de três pontos.

Como resposta às reclamações, ele fez o gesto ofensivo para o banco do Knicks. No fim, o momento quente da partida serviu para motivar o armador, que marcou 24 pontos somente no último quarto e terminou como cestinha do time, com 27. O Nuggets, entretanto, perdeu por 145 e 118 e ele foi punido pela provocação.

Publicidade

“Westbrook foi multado em US$25 mil por fazer um gesto obsceno na quadra durante o quarto período da derrota do Nuggets. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (29) por Joe Dumars, vice-presidente executivo e chefe de operações de basquete”, anunciou a NBA.

A punição de Russell Westbrook se tornou mais uma das muitas multas da NBA na temporada. De acordo com a plataforma Spotrac, somente em 2024/25, a liga aplicou US$1.730.778 em penas para jogadores que cometeram infrações. O valor comprova uma atenção dos responsáveis às faltas técnicas, ejeções, gestos e ofensas em quadra.

Publicidade

Leia mais!

Até o momento, a maior punição foi para Joel Embiid. Antes mesmo de estrear, o pivô do Philadelphia 76ers recebeu uma multa de US$1 milhão e ficou suspenso por três partidas. Isso porque, empurrou um jornalista no vestiário, após a derrota para o adversário.

Segundo Kyle Neubeck, do portal PHLY Sports, a vítima do empurrão foi Marcus Hayes, do jornal The Philadelphia Inquirier. Dias antes, aliás, Embiid já havia direcionado críticas ao jornalista. Afinal, ele publicou diversos artigos acusando o astro de ser antidesportivo e pela falta de transparência sobre sua condição física.

Publicidade

O empurrão seria uma reação às críticas de Hayes. De acordo com Neubeck, Embiid chegou a dirigir diversas palavras ofensivas ao jornalista. Além disso, ele reclamou do fato do colunista citar o seu filho e seu falecido irmão em um dos artigos. Cerca de 90 segundos após a discussão, aconteceu o empurrão. Seguranças e outros jogadores tiveram que impedir a briga.

Além do caso de Embiid, a NBA tem se atentado às ofensas verbais aos árbitros e demais jogadores. No último mês, o técnico Mike Brown (US$35 mil), Fred VanVleet (US$50 mil) e Anthony Edwards (US$35 mil) receberam punições.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA