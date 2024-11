Três trocas que o Lakers pode fazer na temporada da NBA

O Los Angeles Lakers iniciou 2024/25 com uma boa campanha. Até aqui, o time é o quinto no Oeste, com 11 vitórias e sete derrotas. Entretanto, alguns pontos fracos ainda aparecem no time de JJ Redick. Desse modo, é quase certo que o Lakers explore o mercado de trocas na temporada da NBA.

Apesar de estar entre as primeiras posições do Oeste, o Lakers tem um ataque pouco eficiente. Dos dez primeiros no Oeste, apenas Phoenix Suns e Lakers estão com um saldo negativo entre ataque e defesa. No time do Arizona, porém, isso se explica pelas ausências de Kevin Durant e Bradley Beal nos últimos jogos.

A dificuldade no ataque evidencia uma dependência de Anthony Davis. Em 17 jogos, o pivô faz médias de 29.2 pontos, 11.5 rebotes e 3.2 assistências. LeBron James, por sua vez, tem tido um ano abaixo do comum. Até aqui, o camisa 23 tem 22.9 pontos e 9.3 assistências. Na pontuação, é a pior marca desde sua primeira temporada.

Desse modo, é provável que o Lakers busque um outro cestinha para o elenco.

Por fim, uma outra necessidade é um armador titular. D’Angelo Russell iniciou o ano no quinteto inicial. Mas após um começo de temporada abaixo do esperado, Redick o rebaixou para o banco de reservas. Desse modo, Austin Reaves tem servido como “quebra galho”, enquanto a franquia procura um jogador da posição.

Desse modo, confira três trocas que o Lakers pode explorar no mercado da temporada da NBA:

Lonzo Ball

Lonzo Ball teve uma passagem abaixo do que se esperava pelo Lakers. Mas o armador é conhecido como um dos melhores organizadores da NBA atual e deve estar disponível no Chicago Bulls. Além disso, é ótimo defensor e melhorou a qualidade do arremesso. Para isso, uma ideia de troca é o envio de Russell, Jalen Hood-Schifino e uma escolha de segunda rodada.

Mas é uma troca de risco. Afinal, Ball tem um vasto histórico de lesões e volta às quadras após dois anos fora. Ainda assim, ele está em contrato expirante e, caso saudável, poderia elevar a velocidade do ataque de Los Angeles.

Kyle Kuzma e Malcolm Brodgon

Kyle Kuzma é um outro ex-jogador que o Lakers poderia buscar. Além dele, o time poderia receber Malcolm Brogdon. Para o negócio, o Washington Wizards receberia Rui Hachimura, Gabe Vincent, Hood-Schifino, uma escolha de primeira rodada e duas de segunda rodada.

Hoje mais maduro, Kuzma poderia ajudar no ataque do Lakers. Enquanto isso, seria uma atualização defensiva em relação a Hachimura. Brogdon seria o encaixe como armador titular, apesar de seu histórico de lesões.

Zach Lavine e Torrey Craig

Por fim, Zach Lavine e Torrey Craig poderiam ser uma boa dupla para o Lakers. O Chicago Bulls tem o interesse de troca e um pacote mediano já poderia agradar. Desse modo, a sugestão é o envio de Russell, Vincent, Hachimura, uma escolha de primeira rodada e três de segunda.

Lavine é ótimo no ataque e poderia ser o segundo principal pontuador do time. Assim, ele aliviaria a carga de LeBron James. Por fim, Craig ajudaria a defesa e tem, ainda, o arremesso de três pontos.

