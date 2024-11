Kevin Garnett detona Timberwolves após troca

A saída de Karl-Anthony Towns para o New York Knicks segue sendo assunto no Minnesota Timberwolves e Kevin Garnett, uma das lendas da franquia, questionou a troca feita pela equipe. Na offseacon, o a franquia envolveu o pivô em uma negociação por Julius Randle e Donte DiVincenzo.

No entanto, o começo ruim e um encaixe complicado dos novos jogadores se tornaram um problema. Assim, Kevin Garnett criticou a troca entre Timberwolves e Knicks. O ex-jogador destacou que quem deveria ter deixado Minnesota era Rudy Gobert e não Towns, e questionou a franquia.

“Varremos toda aquela situação de Minnesota para debaixo do tapete. Você deveria trocar o Rudy Gobert, manter o Towns e seguir em frente. Vocês não queriam pagar o cara? O que estamos fazendo?”, criticou.

Publicidade

O Minnesota Timberwolves tem uma campanha negativa na NBA, com dez derrotas e oito vitórias. A equipe é a quarta pior da Conferência Oeste, superando apenas Portland Trail Blazers, Utah Jazz e New Orleans Pelicans. Além disso, o Timberwolves acumula quatro partidas sem vencer e o revés diante do Sacramento Kings fez Anthony Edwards criticar o time.

Leia mais!

Astro da franquia, Edwards ficou irritado com a derrota em casa para o Kings. O jovem não poupou palavras ao declarar que o time é soft e expôs alguns problemas internos ao declarar que os jogadores não conseguem conversar uns com os outros.

Publicidade

“Eu acho que a nossa identidade nesse momento é ser muito, mas muito soft. Não digo no jogo contra um adversário, mas no dia a dia mesmo. Somos um bando de crianças, pois nem conseguimos conversar uns com os outros. E não é uma pessoa, mas todos. Ninguém está lá para cobrar ninguém. Nós temos que fazer alguma coisa sobre isso, certamente”.

Sem citar nomes, Edwards explicou que a questão não se trata dos novos jogadores que chegaram nesta temporada após a troca de Towns. Contudo, o craque ponderou que os atletas parecem caminhar em direções diferentes e de forma individual.

“Não se trata dos jogadores que acabaram de chegar, pois é um problema coletivo. Foi uma postura do elenco inteiro. Todos os 15 jogadores ou o que quer que seja. A gente não pode se fechar um dos outros e, com isso, crescer de forma separada do coletivo. Isso é tão óbvio. Acho que todo mundo, da torcida aos técnicos, consegue ver isso. Sinto que, antes de tudo, cada jogador está com um objetivo diferente quando entra em quadra. Esse é um dos principais motivos pelos quais estamos perdendo”, comentou.

Publicidade

Em busca de recuperação, o Timberwolves encara o Los Angeles Clippers, nesta sexta-feira (29), em um duelo válido pela Copa NBA. A partida ocorre em Minnesota, às 21h30 (horário de Brasília).

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA