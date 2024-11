Rudy Gobert assume culpa por má fase do Minnesota Timberwolves

Após chegar às finais da Conferência Oeste pela segunda vez na história, o Minnesota Timberwolves, liderado por Anthony Edwards e Rudy Gobert, gerou altas expectativas. No entanto, após a troca de Karl Anthony-Towns por Julius Randle, a equipe ainda não encontrou seu ritmo pra a atual temporada. Então, o pivô francês chamou a responsabilidade pelo momento ruim do time.

“Se quisermos ser um time campeão, precisamos encontrar isso dentro de nós. Encontrar aquela garra que os times campeões têm. E isso não é algo que se liga e desliga, é algo que precisa estar sempre presente”, disse.

“Eu realmente acredito que começa comigo. E esses dois jogos são, na maior parte, minha culpa, acho. Na defesa, preciso dar o tom para a equipe. E não fiz isso nos últimos dois jogos”, concluiu Gobert, pivô do Timberwolves.

Assim, a boa campanha de Minnesota na temporada passada foi, em grande parte, atribuída a Gobert. O time até teve dificuldades em encontrar uma constância ofensiva. Mas a contribuição do pivô no garrafão, nos dois lados da quadra, ajudou para evolução do time. Eleito melhor defensor da liga, ele atuou em 76 jogos da última campanha.

Defensor do ano pela quarta vez na carreira, Rudy Gobert ancorou a defesa do Minnesota Timberwolves, que liderou a liga em defensive rating (108.4). Como equipe, o Timberwolves terminou com a terceira posição na Conferência Oeste, apenas um jogo atrás do Oklahoma City Thunder e do Denver Nuggets.

Nos playoffs, o a equipe varreu o Phoenix Suns antes de surpreender o então atual campeão Denver Nuggets em uma série acirrada de sete jogos. Nas Finais do Oeste, Minnesota perdeu em cinco jogos para o Dallas Mavericks.

Contudo, apesar do início difícil na temporada 2024/25, com seis vitórias e seis derrotas, e empatado na nona posição da Conferência Oeste, ainda há muitos jogos pela frente. Vale lembrar que o primeiro ano da parceria entre Gobert e Towns não rendeu bons resultados ao time. Entretanto, na campanha seguinte, o time foi finalista de sua conferência.

Até agora nesta temporada, Minnesota ocupa a nona posição em defensive rating. Edwards, por outro lado, tem mudado sua abordagem, focando mais em chutes de três. O craque, aliás, lidera a liga no quesito. A adição de Julius Randle, contudo, ainda não “deu a liga” ideal. O ala pivô tem 20.2 pontos e 6.9 rebotes por jogo. Dessa forma, os números são piores que na sua última temporada com o New York Knicks.

