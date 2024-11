Em noite histórica, Stephen Curry iguala recorde de LeBron e Jordan

Stephen Curry resolveu a partida entre Golden State Warriors e Dallas Mavericks, batendo marcas que igualaram LeBron James e Michael Jordan. O astro foi decisivo em um final de jogo disputado em San Francisco, marcando os últimos 12 pontos da sua equipe. Por fim, brilhou também na frente do ex-companheiro Klay Thompson, que retornou ao Chase Center na terça-feira (12).

O camisa 30 já vinha de um desempenho exuberante na vitória contra o Oklahoma City Thunder, no último domingo (10). Afinal, anotou 36 pontos e converteu sete bolas de três. Mas repetiu a grande atuação, com 37 pontos e cinco bolas de três contra o Mavericks. Nesse sentido, superou, para muitos, seus principais adversários na posição de armador da NBA atualmente: Shai Gilgeous-Alexander e Luka Doncic.

Tudo isso levou Stephen Curry a igualar uma marca que pertencia apenas a LeBron James e Michael Jordan. Os três são os únicos jogadores da história da NBA a produzir dois jogos seguidos de pelo menos 35 pontos, tendo 36 anos ou mais. Além disso, ele também se tornou o armador com mais jogos de 30 pontos na carreira em todos os tempos.

Mas não foi só isso. Os últimos 12 pontos de Curry vieram em um cenário onde o Warriors estava perdendo para o Mavericks por quatro pontos, restando pouco mais de três minutos do fim da partida. Foi a 14ª partida da carreira do armador em que ele fez uma sequência tão alta de pontos em tão poucos minutos no clutch time.

Aliás, desde 1996/97, ninguém conseguiu esse feito tantas vezes. Damian Lillard é o segundo colocado com 11. LeBron James atingiu a marca dez vezes, enquanto Kobe Bryant fez em nove oportunidades.

A noite de Curry lembrou sua atuação na final olímpica contra a França. Na ocasião, suas bolas de três em sequência garantiram o triunfo e a medalha de ouro para os Estados Unidos.

Ontem, não foi diferente. E a declaração de Klay Thompson na coletiva pós-jogo, explicou muito bem o quão aterrorizante é estar do lado contrário dessas sequências. Uma visão obviamente interessante de quem na maior parte das vezes, esteve ao lado de Curry.

“É apenas frustrante estar do outro lado quando ele faz essas coisas. Essas sequências são incríveis cara. Então, o cara ficou quente e acertou alguns arremessos incríveis. Com certeza posso dizer que é uma droga estar do lado contrário disso após tantos anos”, afirmou o principal reforço do Mavericks para 2024/25.

Por fim, uma noite em que o maior ídolo de Golden State transformou completamente. E, acima de tudo, respondendo aos chamados do Warriors em um fim de jogo que parecia trágico e se tornou épico. Aliás, garantindo a liderança provisória do Oeste para a franquia.

