Klay Thompson reage a primeiro jogo contra o Warriors: “Nunca vou esquecer”

Um dos momentos mais esperados da temporada da NBA aconteceu nessa terça-feira. Klay Thompson viajou até a Califórnia e disputou o primeiro jogo da carreira contra o Golden State Warriors. Foi uma noite de reencontros, homenagens e, acima de tudo, celebração. O agora jogador do Dallas Mavericks, no meio do ano, chegou a definir o evento como “só mais uma partida”. Mas admitiu que foi bem mais do que isso.

“Eu sou muito agradecido à torcida de Golden State, antes de tudo. Vi rostos familiares na arquibancada e pude sentir o calor em meu coração. Reencontrá-los e, mais do que isso, ver a gratidão de todos é algo que nunca vou esquecer. Foi uma experiência bem legal. Algo que nunca vou tomar como uma garantia em minha vida. Foi sensacional, para resumir”, afirmou o tetracampeão da NBA pela franquia.

A noite de comemoração para Thompson começou cedo. Na chegada ao ginásio, ele foi recebido por um corredor de funcionários do Warriors usando quepes – uma marca do ala-armador. Encontrou, em seguida, o ginásio lotado de pessoas com quepes. Teve o tradicional vídeo de tributo seguido de mais de longos aplausos de pé. O Mavs perdeu, mas foi uma das raras ocasiões em que o resultado foi o que menos importou.

“Vários grandes jogadores que conquistaram títulos juntos se separaram antes. Então, mudanças acontecem. Mas isso não deixa de ser uma sensação surreal. Foi uma dura derrota, mas faz parte da vida. Vamos ter mais duelos com Golden State pela frente. Será divertido. E, acima de tudo, essa foi uma noite da qual nunca vou esquecer”, garantiu o lendário arremessador.

Klay Thompson, aliás, teve uma ótima atuação em seu primeiro jogo contra o Warriors. O veterano igualou a sua maior marca desde que chegou ao Mavericks com 22 pontos. Converteu seis de 12 arremessos de longa distância. O lance do ala-armador que mais chamou a atenção aconteceu no segundo quarto. Ele acertou um tiro de três pontos e, depois, celebrou com um balanço de ombros como o amigo Stephen Curry.

“Foi uma comemoração improvisada, mas, dentro de quadra, as coisas acontecem por instinto. Já fiz isso antes, por sinal. Stephen sempre faz esse gesto, então imaginava que seria bem divertido. Foi uma brincadeira, mas vi que ele ficou surpreso também. Acho que vou fazer mais vezes no futuro, sabe? Jogo o meu melhor basquete quando estou solto e leve”, contou o ícone, depois da partida.

Houve, em seguida, a resposta de Curry. O armador converteu um arremesso em cima do ex-colega e saiu provocando o agora adversário. “Isso é só o espírito competitivo de ambos. Afinal, você não ganha quatro títulos sem esse fogo dentro de si. Klay tem isso, assim como Stephen. E, quando você joga com alguém próximo de si, você quer vencer ainda mais”, explicou Draymond Green, amigo dos dois.

Roteiro perfeito

Foram 13 anos, onze temporadas e quase 800 jogos de campanha regular disputados. Quatro títulos da NBA. Poucas pessoas imaginavam que Klay Thompson faria um jogo contra o Warriors na carreira. Mas, já que ele não se aposentou no time, o reencontro teria que ser uma noite das mais especiais. Para Curry, realmente, a celebração fez jus ao tamanho de um dos maiores jogadores da história da franquia.

“Chegar à pré-temporada e não ver Klay teve um impacto forte. Foi quando notei que tudo seria uma lenta jornada até essa noite. Mas acho que não poderia ter imaginado um reencontro melhor: ele jogou bem, a torcida foi incrível e vencemos a partida no final. Eu não teria escrito um roteiro melhor. Então, certamente, foi um evento para guardar na memória para sempre”, concluiu Curry.

