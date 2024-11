Klay Thompson sobre reencontro com Warriors: “só mais um jogo”

Agora no Dallas Mavericks, o astro Klay Thompson fará nesta terça-feira (12) o seu primeiro jogo contra o Golden State Warriors. O duelo, que vai ocorrer no Chase Center, é válido pela fase regular e Copa NBA 2024. Depois de 13 temporadas pelo time de San Francisco, o ala assinou com a franquia texana na última offseason. Por três anos de contrato, ele vai receber US$50 milhões em salários.

Klay Thompson, aliás, minimizou o primeiro jogo contra o Warriors. Apesar de não demonstrar empolgação, o jogador de 34 anos afirmou que vai ser bom rever as pessoas com quem conviveu na franquia.

“Óbvio que vai ser bom reencontrar as pessoas com quem eu trabalhei junto. Mas, para mim, vai ser só mais um jogo de temporada regular, e com valor para a Copa NBA. Vou compartilhar meu conhecimento sobre a equipe para tentarmos neutralizá-los o máximo possível”, disse Klay, após a derrota do Mavs para o Denver Nuggets, no último domingo (10).

Em julho deste ano, Thompson encerrou uma história duradoura com o Warriors. Pode-se dizer que foi o fim de uma era na NBA. Afinal, o ala se tornou o primeiro atleta da base tetracampeã da franquia a ir embora. Foi uma decisão difícil, mas, na visão do veterano, necessária. De acordo com Klay, ele precisava de novos ares.

Leia mais sobre Klay Thompson e o Warriors!

“Os últimos dois anos foram difíceis para mim. Eu queria estar à altura das minhas conquistas e realizações. E, assim, deixei que vários comentários negativos entrassem na minha cabeça. Chegou ao ponto em que esqueci a razão de jogar basquete”, desabafou o astro, em entrevista ao treinador Tristan Jass.

Os problemas entre Klay Thompson e Warriors começaram quando ele passou a ser elegível a uma extensão prévia de contrato. Foram duas temporadas em que um acordo não veio. Como resultado, o mal-estar entre as partes aumentou. Além disso, coincidiu com o declínio técnico do jogador. Foi um “turbilhão” de fatores que não só desgastaram a sua relação com a equipe, mas também com o esporte.

“Eu jogo basquete, antes de tudo, porque adoro o jogo. Mas isso ‘evapora’ assim que você começa a se cobrar pelos critérios que as outras pessoas estabeleceram. Não notei como isso era uma perda de tempo e fazia mal. As pessoas sempre vão falar e escrever sobre você, de qualquer forma. No entanto, eu não posso deixar que isso me impeça de ser quem sou”, concluiu Thompson.

Segundo Anthony Slater, do portal The Athletic, Klay se chateou ao perder espaço para o jovem Brandin Podziemski nas rotações que fechavam os jogos. Sua frustração em quadra muitas vezes pesou o clima dentro do vestiário. De acordo com o repórter, a franquia sentiu que a energia do astro estava pesada. Assim, o ambiente já não lhe fazia mais bem. Por essa razão, todos foram compreensíveis com a sua saída.

Novo capítulo

Thompson deixou o seu desejo de mudança evidente assim que começou a agência livre. Tanto que recusou uma oferta contratual mais vantajosa do Warriors para assinar com o Mavericks. Mas a chegada a Dallas não se baseia só em uma “fuga” do Golden State. Ele acredita que está bem mais próximo de conquistar o seu quinto título na equipe texana do que no antigo time.

“Eu estou empolgado, pois esse é um novo capítulo da minha carreira que pode ser bem especial. Dallas chegou bem perto na temporada passada. Só faltaram três vitórias para a conquista do título. Então, sei que temos todos os ingredientes para o sucesso. Nós só temos que estar juntos e eu sei que podemos chegar ao topo. Eu vim para cá porque acredito nisso”, garantiu o astro.

Em dez jogos pelo Mavs, Thompson tem médias de 13,8 pontos e 3,7 rebotes. Além disso, o veterano está convertendo 35,4% das bolas de três. Aliás, é o pior aproveitamento dele na carreira.

Homenagens

O Warriors preparou uma homenagem inusitada para o jogo de reencontro com Klay Thompson. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, serão distribuídos chapéus de capitão aos 18 mil torcedores no Chase Center. Além disso, a franquia programa um vídeo tributo ao ídolo. Além disso, pode anunciar a aposentadoria da camisa 11 usada pelo astro no Warriors. Em comunicado, aliás, a equipe já havia informado que ninguém usaria o uniforme.

“Klay Thompson deu contribuições incríveis para o Warriors durante 13 anos. Podemos destacar os quatro campeonatos, seis finais da NBA, cinco aparições no All-Star Game e vários recordes na NBA. Entre eles, o maior número de pontos em um quarto na história, com 37, e o maior número de arremessos de três pontos em um jogo, com 14 no jogo”.

“A alegria e felicidade que Klay proporcionou aos fãs do Warriors não pode ser minimizada. Sua propensão para se destacar em situações de pressão ajudou a definir uma carreira. Então, o legado dele viverá para sempre. Aguardamos ansiosamente o dia em que poderemos aposentar sua camisa 11 no Chase Center”, concluiu a franquia.

Pelo Warriors, além dos quatro títulos, Thompson disputou 793 jogos. Suas médias foram de 19,6 pontos e 3,5 rebotes, além de um aproveitamento acima de 41% no perímetro. O ala também é o quarto atleta que mais vestiu a camisa da franquia. E, por fim, o segundo em cestas de três pontos (2.481), atrás apenas de Stephen Curry (3.774).

A crença, portanto, é a de que Klay Thompson seja ovacionado pela torcida do Warriors no seu primeiro jogo vestindo outro uniforme na NBA.

Curry fala sobre o reencontro com Klay

Companheiro de Klay Thompson no Warriors, o astro Stephen Curry foi questionado sobre o primeiro jogo contra o amigo. Acima de tudo, o armador afirmou que será uma ocasião especial. Além disso, Curry está se preparando mentalmente para o reencontro.

“Não, não faça isso comigo. Ainda não estou pronto. Estou animado para vê-lo, como amigo. Além disso, estou tentando guardar toda a minha energia mental para o jogo de terça-feira. Já tivemos outros jogadores ‘voltando para casa’, mas nada igual a isso. Klay merece uma festa e as boas-vindas. Será um grande momento para refletir os momentos que tivemos. Joguei por 13 anos com o Klay. Agora, é estranho ver ele usando #31. Odeio isso”, desabafou Curry.

