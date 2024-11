NBA: Warriors fará homenagem inusitada a Klay Thompson

O Golden State Warriors preparou uma homenagem inusitada para o reencontro com Klay Thompson na NBA. O momento acontece na próxima quarta-feira (13), pela Copa da NBA, em confronto diante do Dallas Mavericks. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, serão distribuídos chapéus de capitão aos 18 mil torcedores no Chase Center.

A intenção do Warriors é oferecer uma “saudação ao capitão Klay”, segundo Stein. Isso porque, o ídolo da franquia ficou marcado por ser amor por passeios de barco pela baía de San Francisco. Em algumas comemorações de título, aliás, o ala-armador usou o chapéu e ficou marcado pelo acessório.

The Warriors will welcome back Klay Thompson on Tuesday night by handing out a captain’s hat to all 18,064 fans at Chase Center.

They’re calling it a “Salute To Captain Klay” in honor of his love of boat rides on San Francisco Bay.

Marc Stein (@TheSteinLine) November 8, 2024