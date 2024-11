“Gregg Popovich vai voltar”, garante Victor Wembanyama

No início da semana, o San Antonio Spurs informou o afastamento do técnico Gregg Popovich por problemas de saúde, mas Victor Wembanyama está confiante em seu retorno. Após a vitória sobre o Portland Trail Blazers, na quinta-feira (7), o jovem astro falou sobre a situação do treinador. Há três jogos, o assistente Mitch Johnson quem comanda a equipe à beira da quadra.

Popovich sofreu um episódio médico não revelado no último sábado, cerca de duas horas e meia antes do jogo contra o Minnesota Timberwolves. O treinador interino disse na ocasião que Popovich “não estava se sentindo bem”, mas não deu mais detalhes sobre o ocorrido.

“Não ouvimos muito de Gregg Popovich”, disse Victor Wembanyama após a partida. “Eles nos mantêm informados tanto quanto é permitido. Então, não estou preocupado com ele. Sei que ele vai voltar em breve”.

Questionado na noite de quinta-feira sobre a possibilidade de Popovich voltar nesta temporada, Mitch Johnson não pôde dar uma resposta concreta, mas afirmou que Popovich está “bem”.

“Temos conversado”, disse Johnson. “Tenho estado bastante ocupado com isso, tentando manter tudo sob controle. Então, não falamos sobre detalhes e não tenho certeza de nada.”

Popovich é o técnico mais velho em atividade na NBA e está com o Spurs desde que foi contratado em 1996 como treinador. Durante seu comando, San Antonio se tornou um dos times mais vitoriosos e competitivos da NBA. Entre 2000 e 2015, a equipe conquistou cinco títulos da liga.

Além disso, o Spurs também teve uma longa sequência de temporadas com pelo menos 50 vitórias. Entre 1996/97 e 2017/18, a franquia conseguiu o número em todos os anos. Com exceção de 1998/99, quando houve uma greve que deixou a temporada mais curta. Esse foi, no entanto, o ano do primeiro dos cinco títulos de Popovich.

Ainda assim, o Spurs vem em má fase após várias lendas se aposentarem, além da saída de Kawhi Leonard. Desde a temporada 2018/19, entretanto, San Antonio não conseguiu chegar aos playoffs. A equipe também não venceu mais de 34 jogos anualmente desde então. Ainda assim, Popovich segue sendo um dos técnicos mais respeitados da liga. O treinador tem 1390 vitórias em sua carreira, maior marca da liga.

Sem o experiente técnico, San Antonio venceu somente um de três jogos. Mas para Mitch Johnson, não é o suficiente para ligar o botão de alerta. “Estamos descobrindo como é sem Popovich. Testando as águas. Mas vai ficar tudo bem”, disse.

