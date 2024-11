NBA multa jogador do Spurs por simulação

O jogador Zach Collins, do San Antonio Spurs, foi penalizado com uma multa pela NBA por uma simulação durante o jogo contra o Minesotta Timberwolves, no sábado.

Collins estava na defesa, enquanto Julius Randle infiltrou o garrafão. Ao contato com o ala-pivô do Timberwolves, Collins foi pra trás, erguendo os braços e pedindo a falta. Em quadra, entretanto, não houve marcação, e Randle teve caminho livre pra bandeja.

É verdade que o Spurs venceu o jogo, mas o jogador ainda terá que arcar com a multa da NBA. Entretanto, a boa notícia para Collins é que são somente US$2 mil dólares – 0.0125% de seu salário de mais de US$16 milhões.

A má notícia para a equipe é o afastamento de Gregg Popovich, anunciado hoje. O treinador irá ficar de longe das quadras por tempo indeterminado por questões de saúde. O técnico mais vitorioso da história da NBA será substituido por Mitch Jonhson, que já treinou o time em jogo contra o Timberwolves. A franquia não anunciou qual a questão de saúde de Popovich.

A equipe atualmente tem três vitórias e três derrotas, ocupando a décima colocação na conferência Oeste. O Spurs ainda espera o retorno de Devin Vassell, ala-armador que fez uma cirurgia no pé direito ainda em junho.

Voltando para a questão das multas, os flops, como são chamadas as simulações pelos norte-americanos, são um grande problema na NBA. Jogadores como Joel Embiid e James Harden são constantemente criticados por cavar faltas e irem para a linha de lance livre.

Até por isso, no ano passado, a NBA instaurou as multas por simulação e também as penalizações em quadra. Agora, se os árbitros decretarem que um jogador simulou uma falta – seja defensiva ou ofensiva – é possível dar uma falta técnica para sua equipe. Do mesmo modo, as multas também entrarão em vigor.

Já na temporada passada, várias estrelas, como por exemplo Jalen Brunson e Kristaps Porzingis, levaram multas pelos flops. A penalização não tem grande valor em dinheiro, mas passa o recado: a liga está de olho.

