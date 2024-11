Com brasileiro, veja sete jogadores que recebem salários de times da NBA sem jogar

É natural que alguns atletas não fiquem em suas equipes, mesmo sob contrato. Dias antes de a temporada 2024/25 começar, por exemplo, o Minnesota Timberwolves dispensou Keita Bates-Diop, que tinha acordo para a nova campanha. Então, listamos outros seis jogadores que seguem recebendo salários de times da NBA, ainda que não atuem mais por eles.

Eric Bledsoe

Décima oitava escolha do Draft de 2011, Eric Bledsoe chegou, em algum momento de sua carreira na NBA, a ser alvo de diversos times. Na época em que atuou pelo Phoenix Suns, ele deu sinais que poderia ser um All-Star.

Mas não foi bem assim.

Após a passagem pelo Suns, Bledsoe jogou pelo Milwaukee Bucks e foi como a principal moeda na troca para o New Orleans Pelicans por Jrue Holiday. Mas após somente um ano por lá, ele foi envolvido em três trocas para times diferentes da NBA até cair no Portland Trail Blazers, que o dispensou, em julho de 2022.

Como ele ainda tinha contrato, o armador ficou recebendo do Blazers desde então. Em 2024/25, ele vai ganhar US$1.3 milhão em salários, provavelmente o último como jogador da NBA. Apesar de não atuar na liga nas últimas temporadas, ele parcelou quase US$4 milhões por três anos com a equipe.

Jogou na China nas últimas duas campanhas.

Didi Louzada

Assim como Bledsoe, o brasileiro foi dispensado pelo Blazers em 2022 e dividiu seus salários da NBA em seis anos. No total, ele fez 12 jogos pela liga. Hoje, Didi atua pelo Franca no NBB.

Nassir Little

Embora ainda seja útil na NBA, Nassir Little é um dos jogadores que recebem salários mesmo sem estarem em times. Isso porque o Phoenix Suns o dispensou após a temporada 2023/24 quando ele ainda tinha mais três anos de contrato.

Para ter uma ideia, Little vai receber salários acima de US$6.7 milhões do Suns até 2026/27, mesmo que receba propostas de outros times. Ou seja, se qualquer equipe se interessar pelo atleta, ele terá dois vencimentos. O primeiro, aquele que tinha sob contrato. Depois, da nova franquia.

Ele até treinou com o Golden State Warriors na offseason, mas aceitou proposta do Miami Heat no período. No entanto, o Heat fechou seu elenco sem ele e é agente livre desde então.

Keita Bates-Diop

O Minnesota Timberwolves recebeu o ala que passou pelo New York Knicks sem jogar. Na verdade, Bates-Diop atuou pelo Brooklyn Nets na última temporada e fez parte da troca que levou Mikal Bridges ao Knicks. Depois, ele entrou na negociação por Karl-Anthony Towns entre Timberwolves e o time de Nova York.

Então, pouco antes de a temporada 2024/25 da NBA começar, o Timberwolves conversava com vários times para tentar uma nova troca. Afinal, a direção e a comissão técnica já sabiam que ele não ficaria para a campanha. No entanto, não houve nenhum acordo e Minnesota o dispensou, com US$2.6 milhões a receber em salários.

Duane Washington Jr

Sobrinho de Derek Fisher, ex-jogador do Los Angeles Lakers, Duane Washington Jr não tinha contrato para a atual temporada. No entanto, o New York Knicks tinha seus direitos e o utilizou na troca de Karl-Anthony Towns.

Mas para isso, o Knicks precisou dar a ele um contrato de US$2.1 em salários antes de deixar a NBA, após dispensa do Charlotte Hornets. Mas todo mundo sabia que ele Washington não jogaria pelo Hornets. Isso porque ele já havia acertado com o Partizan, da Sérvia.

E tem um detalhe. Como ele assinou com o clube europeu antes da troca, o Partizan o liberou para que Washington recebesse o contrato com o Knicks e ganhou US$1 milhão por isso. Dias depois, o atleta retornou para a Sérvia, onde atua em 2024/25.

Mamadi Diakite

Você pode até não saber quem é Diakite, mas vamos citar outra coisa que não sabia: ele já é campeão da NBA. O ala-pivô atuou pelo Milwaukee Bucks em 2020/21 e depois rodou por outros times, enquanto recebia salários mínimos.

Mas em 2023/24, ele chegou ao New York Knicks para ficar até o fim da temporada. Assim como o time fez com Washington, o Knicks deu a Diakite um contrato de US$2.2 milhões e o enviou na troca por Mikal Bridges.

O Nets, então, o mandou em outra negociação para o Memphis Grizzlies, que o dispensou.

Ricky Rubio

Por fim, o último dos jogadores que vão receber salários de times da NBA, é Ricky Rubio. Na última temporada, Rubio resolveu se aposentar do basquete. Assim, como ainda tinha contrato com o Cleveland Cavaliers, houve um acordo entre as partes. Ele receberá US$1.3 milhão do Cavs enquanto fica fora da liga em 2024/25.

Rubio acabou retomando a carreira dias depois que o Cavaliers o dispensou e atuou pelo Barcelona em 2023/24. Havia o rumor que ele jogaria mais um ano, mas no Joventut Badalona. Mas o espanhol segue sem anunciar seu destino: se vai continuar, aos 34 anos ou se vai se aposentar de vez.

