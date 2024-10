NBA: Timberwolves tenta troca antes do início da temporada

A direção do Minnesota Timberwolves fez uma troca importante antes do início da temporada 2024/25 da NBA. A equipe enviou Karl-Anthony Towns ao New York Knicks, enquanto recebeu Julius Randle, Donte DiVincenzo e Keita Bates-Diop. No entanto, o time ainda está tentando fazer uma outra negociação até terça-feira, quando inicia a campanha.

De acordo com Jake Fischer, do Yahoo Sports, o Timberwolves observa o mercado da NBA para a nova temporada e tenta enviar Bates-Diop em uma troca. A ideia seria para manter PJ Dozier no elenco, mas a diretoria precisa agir. Isso porque, no momento, Minnesota está com 16 jogadores e a regra indica que apenas 15 podem estar no grupo, além dos três two-way.

Mas Bates-Diop não foi visto nos treinos desse final de semana, segundo Jon Krawczynski, do The Athletic. Isso pode indicar duas coisas: a primeira, é que a equipe o dispensou ou vai dispensar. No entanto, ele poderia ter recebido o aviso que não ficaria para a temporada, enquanto a direção busca uma última troca. Ou seja, algo deve ser anunciado nesta segunda-feira.

Caso aconteça a negociação, é provável que seja bem simples. O Timberwolves enviaria o jogador em troca por uma escolha de segunda rodada. A dificuldade, entretanto, é encontrar um parceiro disposto a incluir o ala em seu elenco às vésperas do início da temporada. E ainda tem um detalhe: todas as equipes fizeram ou estão fazendo os últimos cortes.

Bates-Diop iniciou sua carreira no mesmo Timberwolves, em 2018/19. Mas no ano seguinte, o jogador foi para o Denver Nuggets em troca que contou com quatro times. Dispensado ao fim da temporada, ele assinou com o San Antonio Spurs e ficou na equipe texana até 2023, quando foi para o Phoenix Suns. Desde então, o atleta esteve em três negociações, todas em 2024.

Primeiro, foi para o Brooklyn Nets, em fevereiro. Então, em julho, fez parte do negócio que o Knicks recebeu Mikal Bridges. Por fim, para o Timberwolves na troca de Towns. Portanto, caso Minnesota consiga completar alguma movimentação nesta segunda-feira, será a quarta apenas neste ano.

Seu contrato é expirante, no valor de US$2.3 milhões.

Aos 28 anos, o ala acumula 283 jogos na NBA, sendo 67 deles como titular. Ele possui médias de 6.0 pontos e 3.0 rebotes em cerca de 16 minutos por noite.

