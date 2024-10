Anthony Edwards quer deixar NBA se for campeão nos próximos anos

Você já imaginou um jogador conquistando o título e deixando o basquete logo depois? Claro, né? Afinal, Michael Jordan fez isso após a temporada 1992/93 e foi jogar beisebol. Agora, Anthony Edwards promete deixar NBA caso seja campeão nos próximos três a quatro anos. Em entrevista à revista ESPN, o astro do Minnesota Timberwolves afirmou que pode repetir Jordan.

“Jogadores de futebol americano não podem jogar basquete. Eu digo aos meus amigos que, se eu for campeão da NBA nos próximos anos, vou jogar futebol americano”, afirmou Anthony Edwards.

Apesar de parecer improvável que Edwards deixe o basquete da NBA no momento, o Timberwolves pode mesmo brigar pelo título já em 2024/25. Isso porque Minnesota já foi às finais do Oeste na última temporada e fez mudanças em seu elenco buscando melhorias. Na offseason, o time trocou Karl-Anthony Towns por Julius Randle e Donte DiVincenzo.

Ou seja, espera-se que Edwards já esteja em condições de brigar para ser campeão na temporada que começa nesta terça-feira. Em um elenco ainda mais forte, o time deve estar entre os primeiros da Conferência Oeste.

Medalha de ouro nas Olimpíadas pela seleção dos EUA, Anthony Edwards foi um dos principais destaques no torneio. E a coincidência com Michael Jordan segue aqui, pois o ex-jogador do Chicago Bulls deixou a NBA na temporada seguinte ao título nos Jogos Olímpicos de 1992.

Hoje, o Timberwolves não é exatamente o favorito ao título, mas está na briga. Ninguém acredita que, sob contrato, Anthony Edwards vai deixar a liga. Até porque, em 2024/25, ele vai receber US$42.1 milhões no primeiro ano do novo acordo. Aliás, ele fica em Minnesota até 2028/29, quando vai ganhar US$55.6 milhões.

Duas vezes All-Star, Edwards fez parte do segundo time ideal da NBA em 2023/24. Na campanha, que terminou apenas na decisão do Oeste contra o Dallas Mavericks, ele produziu 25.9 pontos, 5.4 rebotes, 5.1 assistências e acertou 35.7% do perímetro.

Aos 23 anos e com apenas quatro temporadas em seu currículo, Edwards é um dos melhores jogadores da NBA na atualidade. Apesar de ele sempre falar sobre gostar da NFL, é pouco provável que deixe o esporte tão cedo. Recentemente, ele deu uma entrevista falando como estará em três anos.

“Quando você está no auge, você tem tipo 26 anos. As coisas que estou fazendo, estou fazendo isso aos 22, 23. Imagine quando eu tiver 25 ou 26, quando tudo estiver perfeito? Tudo aperfeiçoado. Então, se preparem,” alertou Edwards.

A entrevista só será completa justamente no primeiro dia de temporada, na terça-feira, quando o Timberwolves encara o Los Angeles Lakers.

