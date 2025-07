NBA aprova troca polêmica entre Kings e Nuggets

A polêmica troca entre Denver Nuggets e Sacramento Kings foi aprovada pela NBA nesse domingo (13). A liga recebeu o aval do time do Colorado para seguir com o negócio que mandou o pivô Jonas Valanciunas para Denver, enquanto Dario Saric será jogador do Kings. O grande problema é que o lituano quer voltar para a Europa, mas ainda está sob contrato.

Nas útlimas semanas, o Panatinaikos, da Grécia, manifestou interesse em Jonas Valanciunas e ofereceu a ele um acordo de US$12 milhões por três anos. Enquanto isso, o presidente do time grego confirmou que o atleta quer deixar a NBA, com ou sem a troca. De acordo com a FIBA, se um jogador tem contrato, ele precisa ser cumprido e vetaria a transação do pivô.

Havia a chance de a NBA cancelar a troca, mas a direção de Denver pediu para que o negócio fosse em frente. O Nuggets conta com os serviços do jogador para ser o principal reserva do três vezes MVP Nikola Jokic. Enquanto Panatinaikos e Valanciunas pressionam por uma rescisão, é pouco provável que ele seja liberado.

O contrato de Valanciunas na NBA vai até 2026/27, tendo US$20.3 milhões a receber do Nuggets, valor bem maior que o time grego quer dar ao pivô.

Já contando com a troca com o Nuggets, a direção do Kings vinha tentando repassar o contrato de Saric no mercado da NBA. Foi assim, por exemplo, que o time de Sacramento ofereceu um negócio ao Golden State Warriors para ter o ala Jonathan Kuminga, que é agente livre restrito.

Neste caso, o Warriors daria um novo contrato a Kuminga e o mandaria em troca para o Kings. É o famoso sign and trade. Por enquanto, nada de novo. O time de San Francisco negou a proposta e tenta encontrar meios até de ficar com o ala. O problema, no entanto, é que assinar com ele faria com que a equipe entrasse no segundo nível de multas da NBA.

Pelo lado do Nuggets, no entanto, a troca serve para deixar o elenco com 14 jogadores sob contrato para 2025/26. Sem Russell Westbrook, DeAndre Jordan e Vlatko Cancar, o time fechou com Tim Hardaway Jr e Bruce Brown na agência livre. Além disso, trocou Michael Porter para o Brooklyn Nets por Cam Johnson.

Aos 33 anos (13 de NBA), Valanciunas fez 81 jogos entre Washington Wizards e Kings. Ele ficou com médias de 10.4 pontos e 7.7 rebotes em 18.8 minutos por noite.

