“Timberwolves pensou que varreria o Mavericks”, admite Anthony Edwards

A série entre o Minnesota Timberwolves, de Anthony Edwards, e o Dallas Mavericks, de Luka Doncic, foi muito esperada nos últimos playoffs. No entanto, o confronto teve um grande domínio texano, que eliminou o rival por 4 a 1 e recolocou a franquia nas finais da NBA após 13 anos. Minnesota caiu após eliminar os campeões e favoritos ao bicampeonato Denver Nuggets e o jovem astro relembrou a eliminação.

Edwards é um dos atletas que está na primeira temporada do documentário Starting 5, da Netflix. No seriado, ele falou sobre como a franquia subestimou o rival antes da série começar. Segundo o ala-armador, isso foi vital para a derrota.

“Assim que vencemos o jogo sete contra Denver, achamos que estávamos nas finais. Aliás, sendo bem sincero, a ideia era varrer Dallas. Então, nós subestimamos a equipe deles. Achávamos que seria fácil, e não jogamos da mesma forma que nas outras fases. Nós gostamos de dominar, mas não nos preparamos bem o suficiente”, admitiu.

O craque falou que ficou feliz. Sobretudo por Kyrie Irving e que Luka Doncic merecia todos os créditos pelo triunfo. Por outo lado, garantiu que o Timberwolves deixou a desejar no confronto.

“Nós perdemos por subestima-los a esse nível. Mas não vou mentir, fiquei feliz por Kyrie. Ele conseguiu chegar lá sem LeBron James, que era uma coisa que muitas pessoas falavam. Dê crédito a Luka também, esse cara dominou a série. Porém, não posso deixar de dizer que cometemos muitos erros que não costumamos. Acho que agora é tarde demais para falar sobre isso, então que se dane, entretanto, não fizemos as jogadas vencedoras que conseguimos em outras séries. Os subestimamos”, explicou o astro.

Vale lembrar que o Timberwolves de Anthony Edwards teve momentos de dominância nos playoffs de 2023/24 antes da eliminação para o Mavericks.

A franquia varreu o Phoenix Suns na primeira rodada, sem dar qualquer chance para o time de Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal. Depois disso, a franquia venceu as duas partidas iniciais da série contra o Nuggets em Denver, com grandes desempenhos defensivos. Após sofrer a virada para 3 a 2, o time venceu o sexto duelo de forma dominante, e saiu de uma desvantagem de 20 pontos para superar a franquia do Colorado no Jogo 7.

Entretanto, isso não foi visto no duelo contra Dallas. Especialmente na defesa. Isso porque a equipe teve uma de suas piores apresentações dos playoffs no quesito. Doncic e Irving dominaram o confronto. Enquanto isso, Edwards teve bons números, mas não o suficiente para forçar mais do que cinco jogos na série.

Apesar da derrota, o camisa 5 de Minnesota tratou de motivar seus companheiros após a queda por 21 pontos no jogo decisivo. Da mesma forma, garantiu que voltará às fases decisivas da pós-temporada.

“Eu voltarei. Tenho muitos anos para jogar ainda, então estou bem com tudo isso. Disse para os meus companheiros que deveríamos estar de cabeça erguida e motivados. Afinal, é só o começo, vamos seguir em frente”, concluiu.

