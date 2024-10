Power Ranking da NBA 2024/25 do Jumper Brasil – Parte 5

Seja bem-vindo à quinta parte do Power Ranking prévio do Jumper Brasil a caminho da temporada 2024/25 da NBA. A votação que organizamos para ranquear as melhores equipes da liga antes do início da nova campanha, será uma novidade, publicada semanalmente quando os jogos começarem. Nesta terça-feira, trouxemos as equipes que estão da décima até a sexta posição.

A lista também serve como uma espécie de projeção. O ranking será atualizado pelo site ao longo da temporada, mas começa contando com a opinião de todos os redatores, além de produtores de conteúdo parceiros e convidados especiais. A ideia, portanto, é reunir as mais diferentes visões para uma projeção completa da próxima campanha.

Sendo assim, vamos explicar o formato e revelar as pessoas que votaram e montaram o primeiro Power Ranking do Jumper Brasil para a temporada 2024/25 da NBA.

Os votantes e o formato

Esse ranking conta com 18 votantes. A pergunta foi simples: Se você fosse fazer um Power Ranking dos 30 times da NBA antes da temporada 2024/25 começar, como ele seria formado?

O formato é simples: as posições de cada time valem pontos. O líder somou 30 pontos em cada voto, e assim se sucedeu até a chegada do 30ª lugar, que levou apenas um ponto. Na lista, grande parte da equipe de redação do Jumper Brasil, além de vários produtores de conteúdo parceiros do site que foram convidados. Então, confira os participantes:

Votante Status Antonio Gomes Equipe Jumper Brasil Arthur Corrêa Produtor de conteúdo (Pisou na Linha) Gabriel Martins Podcast Cara dos Sports Guilherme Lima Produtor de conteúdo (Aprofundando Basquete) Guilherme Murozaki Produtor de conteúdo (Stick Sports) Gustavo Freitas Equipe Jumper Brasil Gustavo Lima Equipe Jumper Brasil Heber Costa Podcast 48 minutos Higor Goulart Equipe Jumper Brasil Lucas Coppi Produtor de conteúdo (FN Network) Lucas Marques Produtor de conteúdo (Pisou na Linha) Lucas Piona Equipe Jumper Brasil Luiz Pedro Produtor de conteúdo (NBA da BAD) Matheus Carvalho Equipe Jumper Brasil e Pisou na Linha Nely Brito Produtora de conteúdo (NBA das Mina) Renan Dourado Produtor de conteúdo (Manual do Basquete Ruim) Ricardo Stabolito Equipe Jumper Brasil William Wallace Produtor de conteúdo (Coast To Coast) Por fim, sem mais delongas, vamos para a quinta parte do Power Ranking do Jumper Brasil para a temporada 2024/25 da NBA. Aliás, vale lembrar que a sexta e última parte dessa lista será publicada na próxima terça-feira (15). 10. Indiana Pacers – 357 pontos Posição Jogador Altura Idade Salário* PG Tyrese Haliburton 1.96 24 42.1 SG Andrew Nembhard 1.96 24 2.0 SF Aaron Nesmith 1.96 24 11.0 PF Pascal Siakam 2.03 30 42.1 C Myles Turner 2.11 28 19.9 PG T.J McConnell 1.85 32 9.3 PG Tristen Newton** 1.96 23 – SG Ben Sheppard 1.98 23 2.6 SG Johnny Furphy 2.03 19 1.8 SG Quenton Jackson** 1.96 25 – SF Bennedict Mathurin 1.98 22 7.2 SF Kendall Brown 2.03 21 2.1 PF Obi Toppin 2.06 26 13.5 PF Jarace Walker 2.03 20 6.3 PF James Johnson 2.01 37 3.3 PF Enrique Freeman** 2.01 24 – C Isaiah Jackson 2.08 22 4.4 C James Wiseman 2.13 23 2.2 *US$ em milhões

** Two-Way Publicidade Quem chegou: James Wiseman, Johnny Furphy, Tristen Newton (TW) e Enrique Freeman (TW)

Quem saiu: Jalen Smith, Doug McDermott, Oscar Tshiebwe e Isaiah Wong

Técnico: Rick Carlisle Melhores posições: Higor Goulart e Guilherme Lima (8ª)

Piores posições: Lucas Piona (16ª) e Antonio Gomes (15ª) Projeção Não foi um verão de grandes novidades para o finalista da Conferência Leste em 2023/24. Se muitos questionam a equipe por conta das lesões que Knicks e Bucks tiveram nas séries disputadas no último ano, vale destacar que essa equipe não tinha qualquer experiência em playoffs até o ano passado. Um time, acima de tudo, jovem e que fez trocas corajosas no mercado durante a temporada e que continua seu processo de evolução, já estando perto do topo da NBA. Publicidade O foco do mercado, aliás, foi a continuidade. Afinal, a tão falada extensão de Pascal Siakam aconteceu sem muitos problemas. Além disso, nomes como Andrew Nembhard, TJ McConnell e Obi Toppin também renovaram seus vínculos. A única contratação foi a do pivô James Wiseman, que vai substituir a única grande saída, Jalen Smith. Por fim, também chegaram três escolhas do Draft, com destaque para o ala Johnny Furphy. Mas o grande ponto aqui é que Indiana já chegou longe, mesmo com uma base tão jovem, onde jogadores de todos os níveis seguem crescendo. Por exemplo, Jarace Walker, que sequer foi membro fixo da rotação em 2023/24 e ainda promete para o futuro. É bom lembrar, inclusive, que Bennedict Mathurin, outra joia jovem, não jogou a reta final da campanha e fortalece de forma imediata a base que já fez sucesso nos playoffs. É um grande erro subestimar o Pacers de Haliburton e Siakam. Publicidade

9. Phoenix Suns – 382 pontos

Pos Jogador Altura Idade Salário* PG Tyus Jones 1.85 28 3.3 SG Devin Booker 1.98 27 49.3 SF Bradley Beal 1.93 31 50.2 PF Kevin Durant 2.11 35 51.2 C Jusuf Nurkic 2.11 30 18.1 PG Monte Morris 1.88 29 3.0 PG TyTy Washington Jr.** 1.91 22 – PG Collin Gillespie** 1.91 25 – SG Grayson Allen 1.94 28 15.6 SG Damion Lee 1.96 31 2.1 SG Jalen Bridges* 2.01 23 – SF Ryan Dunn 2.03 21 2.5 SF Josh Okogie 1.94 25 8.2 PF Royce O’Neale 1.93 31 9.8 PF Bol Bol 2.18 24 2.1 C Mason Plumlee 2.11 34 3.3 C Oso Ighodaro 2.07 22 1.2

Quem chegou: Tyus Jones, Mason Plumlee, Monte Morris, Ryan Dunn, Oso Ighodaro, TyTy Washington Jr., Jalen Bridges e Collin Gillespie

Quem saiu: Eric Gordon, Drew Eubanks, David Roddy, Nassir Little, Thaddeus Young, Ish Wainright, Udoka Azubuike, Saben Lee, EJ Liddell, Isaiah Thomas

Técnico: Mike Budenholzer

Melhores posições: Heber Costa (5ª) e Gabriel Martins (7ª)

Piores posições: Arthur Correa (18ª) e Renan Dourado (12ª)

Projeção

Após a frustrante campanha de 2023/24, o Phoenix Suns alterou grande parte de seu entorno. E, aliás, alterou muito bem. Se o time não tinha um armador de ofício na última campanha, Tyus Jones e Monte Morris, os dois melhores jogadores da posição na relação entre assistências e turnovers, chegaram pelo mínimo de veteranos. Ótimas contratações que, acima de tudo, atacam um ponto fraco claro da última temporada. Além disso, por mais que Mason Plumlee já não esteja “na moda”, ele ainda é melhor que Eubanks.

Um ponto de destaque que tem sido muito exaltado na pré-temporada é a chegada dos calouros Ryan Dunn e Oso Ighodaro. Dunn é um incrível defensor, mas tem problemas no ataque que, no momento, parecem menores do que o projetado. Ighodaro é pivô, com alto QI, facilidade ofensiva e boa defesa. Apesar de ambos serem um pouco crus, é possível que ganhem minutos na rotação ao longo do ano. A grande perda, no entanto, é o arremessador Eric Gordon, que foi para o 76ers.

É óbvio que, ainda assim, tudo vai depender do melhor encaixe de Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal, que têm suas problemáticas claras. Aliás, a defesa de perímetro também não foi tão reforçada quanto deveria no mercado. Mas o elenco de apoio está melhor e mais organizado, e existe esperança de que Mike Budenholzer possa desenvolver um trabalho regular como fez em Milwaukee, onde foi campeão. Portanto, há otimismo no Arizona.

8. Milwaukee Bucks – 396 pontos

Posição Jogador Altura Idade Salário* PG Damian Lillard 1.88 34 48.7 SG Gary Trent Jr. 1.96 25 2.6 SF Khris Middleton 2.01 33 31.6 PF Giannis Antetokounmpo 2.11 29 48.7 C Brook Lopez 2.16 36 23.0 PG Delon Wright 1.96 32 3.0 PG Ryan Rollins** 1.91 22 – SG A.J Green 1.93 24 2.1 SG AJ Johnson 1.96 19 2.7 SG MarJon Beauchamp 1.98 23 2.7 SF Pat Connaughton 1.96 31 9.4 SF Andre Jackson Jr 1.98 22 1.8 SF Stanley Umude** 1.98 25 – PF Taurean Prince 1.98 30 3.3 PF Chris Livingston 1.98 20 1.8 PF Tyler Smith 2.11 19 1.1 C Bobby Portis 2.08 29 12.5 C Anzejs Pasenicks** 2.16 28 –

Quem chegou: Gary Trent Jr., Taurean Prince, Delon Wright, AJ Johnson, Tyler Smith, Stanley Umude (TW) e Anzejs Pasenicks (TW)

Quem saiu: Malik Beasley, Patrick Beverley, Danilo Gallinari, Jae Crowder, Thanasis Antetokounmpo, TyTy Washington Jr., Jaylin Galloway

Técnico: Doc Rivers

Melhores colocações: Gustavo Lima e William Wallace (7ª)

Piores colocações: Arthur Correa (15ª) e Lucas Piona (11ª)

Projeção

O Bucks é mais um favorito que teve campanha decepcionante em 2023/24, e fez mudanças no entorno do elenco. Assim como Phoenix, Milwaukee também conseguiu bons nomes no mercado pelo valor mínimo de veteranos. Um deles foi Gary Trent Jr, que substitui Malik Beasley que assinou com o Detroit Pistons. Trent é ótimo arremessador como o ex-jogador da equipe, e é um pouco melhor na defesa, apesar de não resolver o problema do ponto de ataque.

Publicidade

Porém, Delon Wright é um bom nome nesse sentido. Especialista defensivo, ele chega para ser reserva de Damian Lillard, e pode ser peça importante desse lado da quadra para fechar partidas. Substituição de Patrick Beverley, que está jogando em Israel. Por fim, também chegou Taurean Prince para fazer os papéis de Danilo Gallinari e Jae Crowder, com maior eficiência, sobretudo no arremesso. Não espere muitos minutos para os calouros AJ Johnson e Tyler Smith.

Por fim, Milwaukee quer uma campanha de mais estabilidade acima de tudo. Goste ou não, é importante manter um técnico desde o início com Doc Rivers. Damian Lillard teve a offseason que tanto queria, a expectativa é de um Khris Middleton mais saudável, e bom, a franquia tem Giannis Antetokounmpo. Milwaukee precisa, sobretudo, de melhor defesa, mas também de uma execução ofensiva mais consistente e planejada. O talento está lá, resta saber se o melhor dele pode ser aproveitado.

7. Philadelphia 76ers – 449 pontos

Pos Jogador Altura Idade Salário* PG Tyrese Maxey 1.88 23 35.1 SG Kelly Oubre Jr. 2.01 28 7.9 SF Paul George 2.03 34 49.2 PF Caleb Martin 1.96 28 8.1 C Joel Embiid 2.13 30 51.4 PG Kyle Lowry 1.83 38 3.3 PG Reggie Jackson 1.88 34 2.2 PG Jared McCain 1.88 20 4.0 SG Eric Gordon 1.90 35 3.3 SG Jeff Dowtin** 1.90 27 – SG Lester Quinones** 1.93 23 – SF Ricky Council IV 1.98 23 1.8 SF Justin Edwards** 2.03 20 – PF Kenyon Martin Jr. 1.98 23 7.9 PF Guerschon Yabusele 2.03 28 2.0 C Andre Drummond 2.11 31 5.0 C Adem Bona 2.03 21 1.1

Quem chegou: Paul George, Caleb Martin, Eric Gordon, Andre Drummond, Reggie Jackson, Jared McCain, Guerschon Yabusele, Adem Bona, Lester Quinones (TW) e Justin Edwards (TW)

Quem saiu: Tobias Harris, Nicolas Batum, De’Anthony Melton, Paul Reed, Cameron Payne, Buddy Hield, Robert Covington, Mo Bamba e Terquavion Smith

Técnico: Nick Nurse

Melhores posições: Gustavo Lima e William Wallace (4ª)

Piores posições: Gustavo Freitas e Gabriel Martins (8ª)

Projeção

O Philadelphia 76ers fez a grande contratação da temporada com Paul George, após o belo planejamento feito após a perca de James Harden, que permitiu que a franquia voltasse rapidamente a uma posição de brigar por título. O trio com Joel Embiid e Tyrese Maxey é formidável. Além disso, boas peças de entorno chegaram, como Caleb Martin, Eric Gordon, Andre Drummond, e até o calouro Jared McCain que é visto com grande otimismo.

Publicidade

A equipe conseguiu espaço salarial para tudo isso passando grande parte de 2023/24 apenas com jogadores de contrato expirante. O 76ers então, foi o grande time competitivo que tinha espaço no mercado, e atraiu bons agentes livres por todos os lados. Por fim, todos os que ficaram tiveram seus contratos renovados, como Embiid, Maxey, Oubre, Lowry, Martin e Council. O time evoluiu com a chegada de um terceiro astro.

As dúvidas é claro, permanecem. Embiid é um dos melhores jogadores do mundo, mas nunca foi além da segunda rodada. Entretanto, esse é seu melhor time na carreira. Apesar de não ser decisivo como antes, George é o tipo de jogador que se encaixa em qualquer equipe. Porém, eles todos estarão saudáveis quando a hora chegar? Essa é a grande questão que permeia a franquia a anos, e o novo craque não é necessariamente um grande exemplo nesse sentido. Mas sem dúvida, o 76ers se coloca como um dos favoritos em 2024/25.

6. Denver Nuggets – 456 pontos

Posição Jogador Altura Idade Salário* PG Jamal Murray 1.93 27 36.0 SG Christian Braun 1.98 23 3.1 SF Michael Porter Jr. 2.08 26 35.8 PF Aaron Gordon 2.03 28 22.8 C Nikola Jokic 2.11 29 51.4 PG Russell Westbrook 1.93 35 3.3 PG Jalen Pickett 1.93 24 1.9 SG Julian Strawther 2.01 22 2.5 SG Trey Alexander** 1.93 21 – SF Peyton Watson 2.03 21 2.4 SF Hunter Tyson 2.03 24 1.9 SF Spencer Jones** 2.01 23 – PF Vlatko Cancar 2.03 27 2.0 PF Daron Holmes II 2.06 22 3.0 PF P.J Hall** 2,03 22 – C Dario Saric 2.08 30 5.1 C DeAndre Jordan 2.11 36 3.3 C Zeke Nnaji 2.06 23 8.9

Melhores posições: Gabriel Martins e Renan Dourado (3ª)

Piores posições: Gustavo Lima (9ª) e William Wallace (8ª)

Técnico: Michael Malone

Quem chegou: Russell Westbrook, Dario Saric, Daron Holmes II, P.J Hall (TW), Trey Alexander (TW) e Spencer Jones (TW)

Quem saiu: Kentavious Caldwell-Pope, Reggie Jackson, Justin Holiday, Jay Huff, Collin Gillespie e Braxton Key

Projeção

O último time da parte 5 do Power Ranking da NBA 2024/25 do Jumper Brasil, é o Denver Nuggets.

Em meio a candidatos ao título que tem se reforçado aos montes nos últimos anos, o campeão de 2022/23 tem perdido jogadores importantes. Bruce Brown na offseason passada, Kentavious Caldwell-Pope, o KCP, na atual. Em ambas, Denver não pode pagar o mesmo dinheiro que os concorrentes pelos atletas. Porém, seu quarteto principal ainda está lá, com Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr., e Aaron Gordon. Então, eles são candidatos ao campeonato.

Publicidade

Para suprir a saída do ala-armador, o Nuggets conta com o desenvolvimento de Christian Braun, e também com a chegada de Russell Westbrook como sexto homem. Nomes como por exemplo, Peyton Watson e Julian Strawther, também serão importantes para suprir a saída do vital veterano. Além disso, Dario Saric chegou para ser o reserva de Jokic. Pivô espaçador, ele mantém uma sofisticação ofensiva no momentos em que Jokic estiver no banco.

A grande questão é que apesar de ter jovens de potencial, a receita de substituir uma peça importante com eles já não funcionou em 2023/24, e o time está ainda mais fraco para a nova temporada. Apesar de boa, a sexta posição nesse ranking é uma queda, afinal, a equipe era a grande favorita ao título no ano passado. Além disso, o espaçamento é menor e já era uma questão importante antes. O melhor jogador do mundo está lá, mas o Nuggets precisa que muitas coisas funcionem para chegar ao título novamente.

Ranking até agora

Por fim, essas são as posições já divulgadas até agora do Power Ranking do Jumper Brasil para a temporada 2024/25 da NBA. Portanto, a parte final terá as cinco melhores equipes da lista.

6. Denver Nuggets: 456 pontos

7. Philadelphia 76ers: 449 pontos

8. Milwaukee Bucks: 396 pontos

9. Phoenix Suns: 382 pontos

10. Indiana Pacers: 357 pontos

11. Cleveland Cavaliers: 348 pontos

12. Memphis Grizzlies: 333 pontos

13. Orlando Magic: 326 pontos

14. New Orleans Pelicans: 311 pontos

15. Sacramento Kings: 311 pontos

16. Los Angeles Lakers: 260 pontos

17. Golden State Warriors: 257 pontos

18. Miami Heat: 240 pontos

19. Los Angeles Clippers: 225 pontos

20. Houston Rockets: 223 pontos

21. San Antonio Spurs: 182 pontos

22. Atlanta Hawks: 163 pontos

23. Toronto Raptors: 137 pontos

24. Utah Jazz: 123 pontos

25. Chicago Bulls: 111 pontos

26. Charlotte Hornets: 84 pontos

27. Detroit Pistons: 79 pontos

28. Portland Trail Blazers: 60 pontos

29. Washington Wizards: 37 pontos

30. Brooklyn Nets: 31 pontos

