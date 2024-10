Power Ranking da NBA 2024/25 do Jumper Brasil – Parte 4

Seja bem-vindo à quarta parte do Power Ranking prévio do Jumper Brasil a caminho da temporada 2024/25 da NBA. A votação que organizamos para ranquear as melhores equipes da liga antes do início da nova campanha, será uma novidade, publicada semanalmente quando os jogos começarem. Nesta terça-feira, trouxemos as equipes que estão da 15ª até a 11ª posição.

A lista também serve como uma espécie de projeção. O ranking será atualizado pelo site ao longo da temporada, mas começa contando com a opinião de todos os redatores, além de produtores de conteúdo parceiros e convidados especiais. A ideia, portanto, é reunir as mais diferentes visões para uma projeção completa da próxima campanha.

Sendo assim, vamos explicar o formato e revelar as pessoas que votaram e montaram o primeiro Power Ranking do Jumper Brasil para a temporada 2024/25 da NBA.

Os votantes e o formato

Esse ranking conta com 18 votantes. A pergunta foi simples: Se você fosse fazer um Power Ranking dos 30 times da NBA antes da temporada 2024/25 começar, como ele seria formado?

O formato é simples: as posições de cada time valem pontos. O líder somou 30 pontos em cada voto, e assim se sucedeu até a chegada do 30ª lugar, que levou apenas um ponto. Na lista, grande parte da equipe de redação do Jumper Brasil, além de vários produtores de conteúdo parceiros do site que foram convidados. Então, confira os participantes:

15. Sacramento Kings – 311 pontos

Pos Jogador Altura Idade Salário* PG De’Aaron Fox 1.90 26 34.8 SG Keon Ellis 1.98 24 2.1 SF DeMar DeRozan 1.98 35 23.4 PF Keegan Murray 2.03 24 8.8 C Domantas Sabonis 2.08 28 40.5 PG Devin Carter 1.88 22 4.7 PG Jordan McLaughlin 1.83 28 2.1 SG Malik Monk 1.90 26 17.4 SG Kevin Huerter 2.01 26 16.8 SG Colby Jones 1.98 22 21. SG Mason Jones** 1.93 26 – SF Jalen McDaniels 2.06 26 4.7 PF Trey Lyles 2.08 28 8.0 PF Isaac Jones** 2.03 24 – PF Isaiah Crawford** 1.98 22 – C Alex Len 2.13 31 2.1 C Orlando Robinson 2.13 24 2.1

Quem chegou: DeMar DeRozan, Devin Carter, Jordan McLaughlin, Jalen McDaniels, Orlando Robinson, Isaiah Crawford (TW), Isaac Jones (TW)

Quem saiu: Harrison Barnes, Davion Mitchell, Chris Duarte, Sasha Vezenkov, JaVale McGee, Kessler Edwards, Jalen Slawson e Jordan Ford

Técnico: Mike Brown

Melhores posições: Gustavo Lima e Lucas Piona (10ª)

Piores posições: Arthur Correa (20ª) e Guilherme Lima (19ª)

Projeção

O Sacramento Kings, enfim, fez o que queria fazer há pelo menos um ano: uma grande troca. A equipe esteve interessada em Pascal Siakam e OG Anunoby em 2023/24, mas seu pacote com Harrison Barnes, Kevin Huerter e escolhas de primeira rodada não era atrativo o suficiente. Mas veja como são as coisas: a equipe conseguiu DeMar DeRozan neste ano, cedendo apenas Barnes, ao lado de Chris Duarte e uma mera pick de segunda rodada do Draft.

Assim, o astro é uma grande aposta, mas isso não significa que dúvidas não existam. Afinal, pensar em momentos sem bola para DeRozan ou até Domantas Sabonis é um exercício um tanto quanto interessante. Mas, se o ataque parece ter o espaçamento e jogadores inteligentes o suficiente para manter a fluidez, a equipe não atacou seu principal problema com a chegada do craque: a defesa de perímetro.

É verdade que Barnes já não era um especialista nem nas bolas de três e nem na defesa em Sacramento, mas DeRozan não resolve essas questões. Então, podemos esperar muitos minutos de Keon Ellis como um possível titular e também um espaço imediato para o armador calouro Devin Carter. O talento aumentou, mas o Kings ainda tem questões a resolver e, mesmo assim, é um dos times mais interessantes para se assistir em 2024/25.

14. New Orleans Pelicans – 311 pontos

Pos Jogador Altura Idade Salário* PG Dejounte Murray 1.93 27 29.5 SG Herb Jones 2.03 25 13.0 SF Brandon Ingram 2.06 27 36.0 PF Zion Williamson 2.01 24 36.7 C Daniel Theis 2.06 32 3.3 PG CJ McCollum 1.91 32 33.3 PG Jose Alvarado 1.83 26 2.0 SG Jordan Hawkins 1.96 22 4.5 SG Antonio Reeves 1.98 23 1.1 SF Javonte Green 1.96 31 2.4 SF Jamal Cain** 2.01 25 – SF Malcolm Hill** 1.98 28 – PF Trey Murphy III 2.06 24 5.2 PF Karlo Matkovic 2.08 23 1.4 PF Jeremiah Robinson-Earl 2.03 23 2.2 C Yves Missi 2.13 20 3.2 C Trey Jemison** 2.11 24 –

Quem chegou: Dejounte Murray, Daniel Theis, Javonte Green, Yves Missi, Karlo Matkovic, Antonio Reeves, Jamal Cain (TW), Trey Jemison (TW)

Quem saiu: Jonas Valanciunas, Naji Marshall, Dyson Daniels, Larry Nance Jr, Matt Ryan, E.J Liddell, Cody Zeller e Dereon Seabron

Técnico: Willie Green

Melhores posições: Lucas Piona (9ª) e Matheus Carvalho (10ª)

Piores posições: Heber Costa (20ª) e Guilherme Murozaki (18ª)

Projeção

Enquanto Sacramento adicionou DeRozan, o New Orleans Pelicans também seguiu a onda de grandes movimentos ao adquirir Dejounte Murray. Aliás, custou um pouco mais caro aqui: Dyson Daniels, Larry Nance Jr., Cody Zeller, EJ Liddell e duas escolhas de primeira rodada. Um All-In mais definido, mas em uma equipe que também tem grandes questões a responder em relação aos seus astros para a próxima campanha.

É verdade que Zion Williamson deve ter minutos significativos como pivô em 2024/25, mas é mais prudente considerar que Daniel Theis será o titular da posição. Assim, existem três vagas para: Dejounte Murray, Brandon Ingram, CJ McCollum e Herb Jones. No entanto, é difícil pensar em Jones sendo reserva. Da mesma forma, é importante diminuir o volume da bola de Ingram ou McCollum, já que Williamson vem do melhor ano da carreira, tendo até funções parecidas com de um armador.

De fato, a montagem do time exigirá muito do técnico Willie Green. A equipe também perdeu Jonas Valanciunas, que já estava para sair mesmo, além do bom Naji Marshall. Nomes como por exemplo Javonte Green, Yves Missi, e os maiores minutos de Jordan Hawkins serão importantes para suprir um elenco que ainda tem Trey Murphy e Jose Alvarado. Talento existe, mas as velhas questões com lesões de Zion, contrato de Ingram e a boa administração das peças do elenco serão vitais para o sucesso.

13. Orlando Magic – 326 pontos

Pos. Jogador Altura Idade Salário* PG Jalen Suggs 1.93 23 9.1 SG Kentavious Caldwell-Pope 1.96 31 21.6 SF Franz Wagner 2.06 22 7.0 PF Paolo Banchero 2.08 21 12.1 C Wendell Carter Jr. 2.08 25 11.9 PG Anthony Black 2.01 20 7.6 PG Cole Anthony 1.88 24 12.9 PG Cory Joseph 1.88 32 3.3 SG Gary Harris 1.93 29 7.5 SG Jett Howard 2.03 20 5.2 SG Trevelin Queen** 1.98 27 – SF Tristan da Silva 2.03 23 3.6 SF Caleb Houstan 2.03 21 2.0 PF Jonathan Isaac 2.11 26 25.0 C Mo Wagner 2.11 27 11.0 C Goga Bitadze 2.11 25 9.0

Quem chegou: Kentavious Caldwell-Pope, Tristan da Silva e Cory Joseph

Quem saiu: Joe Ingles, Markelle Fultz, Chuma Okeke, Kevon Harris, Admiral Schofield

Técnico: Jamahl Mosley

Melhores posições: Guilherme Lima e Renan Dourado (10ª)

Piores posições: Gustavo Freitas e Gabriel Martins (16ª)

Projeção

Pela primeira vez em muitos anos, o Orlando Magic esteve em algumas grandes negociações da agência livre. É verdade que não conseguiu Paul George, mas Kentavious Caldwell-Pope, chegou para atacar uma fraqueza importante do elenco: jogo de duas vias. Gary Harris, afinal, foi uma peça central da franquia nos últimos anos apenas por ser o único jogador que detinha essa característica. O bicampeão adiciona a mesma coisa, mas com mais experiência em grandes noites de NBA.

Além disso, a continuidade e a construção de contratos de longo prazo foi a regra da offseason. Franz Wagner assinou seu contrato máximo de calouro. Enquanto isso, Jonathan Isaac renegociou seu vínculo de quatro anos e Wendell Carter Jr renovou por mais três temporadas. Por fim, Gary Harris, Mo Wagner e Goga Bitadze também estenderam todos por múltiplos anos.

O jovem Anthony Black, por exemplo, deve ganhar muitos minutos com a saída de Markelle Fultz, que ainda está sem time. Joe Ingles e Chuma Okeke também saíram, o que pode abrir brecha para o calouro Tristan da Silva, além de nomes como Caleb Houstan e Jett Howard. A evolução de Paolo Banchero em um superastro deve seguir aumentando as vitórias da franquia, que tem ajustado pequenos detalhes para fazer mais sentido ao redor de seu craque. Então, há otimismo no Magic.

12. Memphis Grizzlies – 333 pontos

Pos. Jogador Altura Idade Salário* PG Ja Morant 1.88 25 36.6 SG Marcus Smart 1.90 30 20.2 SF Desmond Bane 1.96 26 34.0 PF Jaren Jackson Jr. 2.08 24 25.2 C Zach Edey 2.24 22 5.7 PG Scotty Pippen Jr.** 1.85 23 – SG Luke Kennard 1.96 28 14.7 SG John Konchar 1.96 28 6.1 SG Cam Spencer** 1.90 24 – SF Vince Williams Jr. 1.93 24 2.1 SF Jaylen Wells 2.01 21 1.1 PF G.G Jackson 2.06 19 1.8 PF Santi Aldama 2.11 23 3.9 PF Jake LaRavia 2.03 22 3.3 C Brandon Clarke 2.03 27 12.5 C Jay Huff** 2.16 26 –

Quem chegou: Zach Edey, Jaylen Wells, Cam Spencer (TW) e Jay Huff (TW)

Quem saiu: Derrick Rose, Ziaire Williams, Trey Jemison, Lamar Stevens, Jordan Goodwin, Yuta Watanabe e Mamadi Diakite

Técnico: Taylor Jenkins

Melhores posições: Guilherme Murozaki (8ª) e William Wallace (9ª)

Piores posições: Heber Costa (18ª) e Higor Goulart (17ª)

Projeção

Depois de um ano sabático, no qual bateu o recorde de jogadores utilizados em uma única campanha devido às lesões, o Memphis Grizzlies está de volta ao jogo na NBA em 2024/25. Mas um ano tão problemático pode ter tido útil de certa forma. Isso porque, maiores minutos revelaram um ótimo jogador de basquete em Vince Williams Jr., deram lastro para o calouro GG Jackson, Brandon Clarke voltou bem de lesão, Scotty Pippen Jr. e Jake LaRavia tiveram seus momentos e Santi Aldama se destacou.

O elenco ficou ainda mais profundo ao redor do experimento de Ja Morant, Marcus Smart, Desmond Bane e Jaren Jackson Jr. Enfim, eles jogarão juntos na próxima campanha. Existe muito otimismo com o armador, que jogou muito bem nas poucas vezes em que entrou em quadra em 2023/24. Bane ganhou ainda mais status de líder do time, enquanto Jackson Jr precisou atuar mais pivô. Além disso, existe um fator novo em Memphis: Zach Edey.

O calouro chega como a grande novidade para a temporada. Existem dúvidas sobre a mobilidade, sua capacidade de contribuir no ataque além do garrafão e tudo mais. Mas ele é um cara grande, pesado, que vai pegar rebotes, fazer bloqueios e que é jovem. Steven Adams tinha alguns desses defeitos e funcionou muito bem na franquia. Por fim, tudo depende do quão bem e disponível estará Morant.

11. Cleveland Cavaliers – 348 pontos

Pos Jogador Altura Idade Salário* PG Darius Garland 1.85 24 36.7 SG Donovan Mitchell 1.91 28 35.4 SF Max Strus 1.96 28 15.2 PF Evan Mobley 2.11 23 11.2 C Jarrett Allen 2.08 26 20.0 PG Craig Porter Jr. 1.85 24 1.8 PG Ty Jerome 1.96 27 2.5 SG Caris LeVert 1.98 30 16.6 SG Sam Merrill 1.93 28 2.1 SG Luke Travers** 2.01 23 – SF Isaac Okoro 1.96 23 10.1 SF Jaylon Tyson 1.98 21 3.3 SF Emoni Bates** 2.03 20 – PF Dean Wade 2.06 27 6.1 PF Georges Niang 2.01 31 8.5 PF JT Thor** 2.06 22 – C Tristan Thompson 2.06 33 3.3

Quem chegou: Jaylon Tyson, JT Thor e Luke Travers

Quem saiu: Marcus Morris, Damian Jones, Isaiah Mobley e Pete Nance

Técnico: Kenny Atkinson

Melhores posições: Arthur Correa (9ª) e William Wallace (10ª)

Piores posições: Gabriel Martins e Guilherme Murozaki (15ª)

Projeção

O grande fator novo da offseason do Cleveland Cavaliers está em Kenny Atkinson. O técnico, que fez sucesso no Brooklyn Nets há alguns anos e estava na comissão técnica de Steve Kerr, no Golden State Warriors, chega com uma mentalidade ofensiva muito interessante e muito diferente da que JB Bickerstaff tinha.

A troca, além do aspecto da quadra, também definiu a palavra-chave da construção do elenco do Cavaliers para 2024/25: continuidade. Você se lembra que, assim que a eliminação para o Boston Celtics se consumou, Darius Garland e Jarrett Allen estavam disponíveis no mercado? Pois é. Mas eles ficaram. Allen, aliás, até renovou seu contrato, o que também aconteceu com Evan Mobley, Isaac Okoro e Donovan Mitchell.

Os rumores sobre o grande craque do time esfriaram e as informações são de que a demissão de Bickerstaff teve grande influência nisso. Cleveland sente que seu antigo treinador estava o limitando. Ainda assim, a franquia esteve no mando de quadra nos últimos dois anos. Se jogadores e direção estiverem certos, a temporada pode ser promissora. Por fim, vale ficar de olho no calouro Jaylon Tyson, ele deve contribuir de forma imediata.

Ranking até agora

Por fim, essas são as posições já divulgadas até agora do Power Ranking do Jumper Brasil para a temporada 2024/25 da NBA. Portanto, a parte cinco terá as equipes que estão da 10ª até a 6ª colocação.

11. Cleveland Cavaliers: 348 pontos

12. Memphis Grizzlies: 333 pontos

13. Orlando Magic: 326 pontos

14. New Orleans Pelicans: 311 pontos

15. Sacramento Kings: 311 pontos

16. Los Angeles Lakers: 260 pontos

17. Golden State Warriors: 257 pontos

18. Miami Heat: 240 pontos

19. Los Angeles Clippers: 225 pontos

20. Houston Rockets: 223 pontos

21. San Antonio Spurs: 182 pontos

22. Atlanta Hawks: 163 pontos

23. Toronto Raptors: 137 pontos

24. Utah Jazz: 123 pontos

25. Chicago Bulls: 111 pontos

26. Charlotte Hornets: 84 pontos

27. Detroit Pistons: 79 pontos

28. Portland Trail Blazers: 60 pontos

29. Washington Wizards: 37 pontos

30. Brooklyn Nets: 31 pontos

