Boletim de rumores e trocas da NBA (05/10/2024)

Bem-vindo à edição de 05 de outubro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Timberwolves exigiu DiVincenzo para fechar troca de Towns

A pré-temporada da NBA começou agitada com a troca de Karl-Anthony Towns. Depois de anos, o New York Knicks conseguiu convencer o Minnesota Timberwolves a ceder o pivô. Mas o que mudou a posição? Outro jogador foi o protagonista dessa negociação. Segundo Shams Charania, do site The Athletic, a franquia do Oeste exigiu que Donte DiVincenzo estivesse incluído para avançar a transação.

“Foi a adição de Donte nas conversas, antes de tudo, que fez o negócio ganhar tração para Minnesota. Afinal, é um jogador que o time realmente queria ter contratado em 2023. Muita gente apostava que ele assinaria com o Twolves, mas o Knicks passou à frente com uma proposta de quatro anos. Então, o negócio surgiu como uma perfeita segunda chance”, revelou o jornalista.

Antes de Towns, Knicks queria aquisição de pivô do Hornets

A aquisição de Towns pelo Knicks, realmente, deixou a NBA em choque antes do início da pré-temporada. Mas, até poucos dias, a chegada do craque não aparentava ser um panorama realista para os nova-iorquinos. Os pivôs especulados pela equipe, por isso, eram mais modestos. De acordo com James Edwards, do The Athletic, um dos atletas cogitados foi Nick Richards (Charlotte Hornets).

Especulava-se que a franquia tinha interesse em trazer um pivô por causa da ausência de Mitchell Robinson. O titular da posição acabou de passar por uma cirurgia no pé e, assim, está fora das primeiras partidas da temporada. Richards é o teórico reserva do Hornets, mas deve estar no quinteto inicial do Hornets pela lesão de Mark Williams.

Dorian Finney-Smith minimiza especulações de troca no Nets

O elenco do Brooklyn Nets foi alvo de rumores de troca na offseason inteira. Pouca coisa aconteceu, mas todos os veteranos estão com as malas prontas. Dorian Finney-Smith, por exemplo, não esconde que tem consciência de que pode ser negociado a qualquer momento. No entanto, o ala não pauta os seus treinos pela possibilidade de ir embora.

“As especulações são parte dos negócios, então nada me surpreende mais nessa liga. Existe a possibilidade de ser negociado, mas tudo o que eu posso fazer até lá é estar preparado para jogar e ser profissional. Os executivos e técnicos estão falando sobre isso comigo, então só tenho a agradecer a sinceridade de todos”, contou o veterano.

Jonathan Kuminga: “Não estou preocupado com novo contrato”

O Golden State Warriors vive um pequeno dilema quando o tema é Jonathan Kuminga. O jovem ala-pivô é elegível a uma extensão prévia do contrato de calouro, mas o negócio não avança. A boa notícia é que, a princípio, ele não está incomodado com o seu status incerto. O jogador de 21 anos garante que vai estar pronto para entregar o máximo pelo time, sem importar a situação contratual.

“Eu estou na torcida para que fechemos o acordo, mas só Deus sabe. Eu não sei o que vai acontecer. Isso não é uma preocupação, no entanto, para mim. Estou muito feliz e ansioso por mais uma temporada. Ainda vou ser eu dentro de quadra porque esse é o meu trabalho. Adoraria assinar um vínculo, mas não posso me preocupar com isso”, ponderou o talentoso ala-pivô.

Kuminga, a princípio, foi titular em mais de metade dos 74 jogos disputados na última temporada. Ele registrou médias de 16,1 pontos e 4,8 rebotes por noite. Além disso, converteu mais de 52% dos seus arremessos de quadra.

Em transição

– O veterano Tony Snell, para começar, vai disputar a próxima temporada da G League. O Sioux Falls Skyforce confirmou a chegada do ala sem intermédios, ou seja, ele não vai estar no período de treinos do Miami Heat.

– Terence Davis, enquanto isso, é o novo reforço do Milwaukee Bucks para o período de preparação da temporada. O ala-armador assinou um vínculo de exibição com a equipe, depois de impressionar a franquia em treinos na offseason.

– Por sua vez, Thon Maker está de volta à NBA como parte do elenco da pré-temporada do Houston Rockets. O pivô aceitou convite para participar da preparação dos texanos e, assim, vai lutar por uma vaga no elenco efetivo.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 05/10, você lembra de Darius Johnson-Odom? Pois o ex-armador do Los Angeles Lakers está confirmado no Al-Difaa Al-Jawi, do Iraque, até junho de 2025.

