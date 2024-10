Jogadores do Timberwolves ainda tentam entender troca de Towns

Antes da troca para o Knicks, Karl-Anthony Towns era um dos jogadores com mais tempo no Minnesota Timberwolves. O astro chegou como primeira escolha do Draft em 2015 e liderou a franquia por muitos anos. Além disso, ainda era um dos principais nomes do time, mesmo com o surgimento de Anthony Edwards. Muitos atletas, incluindo o jovem ala-armador, falaram sobre a troca que a franquia fez na última sexta-feira (27).

O Media Day da equipe, na última segunda-feira (30), não teve a presença do pivô, já negociado com Nova York, nem a dos novos jogadores, Julius Randle e Donte DiVincenzo. Afinal, o acordo só foi concluído e oficializado na terça-feira (1). Edwards exaltou o colega, mas também deixou claro que, apesar de doloroso, a NBA é um negócio.

“Todo mundo aqui conhece e sabe como Towns é. Ele é nosso irmão, meu irmão, então isso doeu bastante. Foi incrível e uma honra jogar com ele por tantos anos. Mas é o que é, precisamos entender que a liga é um negócio. Então, vou seguir em frente, mas é claro que fico muito agradecido por todo esse tempo e pelos ensinamentos que ele me deu. Estava em um voo quando aconteceu e lhe mandei uma mensagem, agradecendo por tudo”, explicou.

O astro não se estendeu muito, mas também comentou sobre as chegadas de DiVincenzo e Randle:

“O que posso dizer é que são grandes jogadores e que estou ansioso para conhecê-los. Vamos tentar descobrir como nos encaixar da melhor forma e o mais rápido possível. No fim, estamos tentando voltar e superar o lugar onde estivemos no último ano. Isso é o mais importante”, concluiu Edwards.

Quem também comentou sobre a saída de Towns foi Rudy Gobert, um dos jogadores mais próximos do dominicano no elenco do Timberwolves antes da troca para o Knicks.

“Fiquei surpreso. Você não espera que um acordo como esse vá acontecer dias antes dos treinos começarem. Ele é alguém por quem tenho muito amor e respeito, então estou processando ainda. Desde que cheguei aqui, ele foi incrível, me abraçou desde o primeiro dia. Sou muito grato por tudo. Não é fácil vê-lo ir embora, mas desejo o melhor e sei que ele jogará muito bem em New York. Ele é um ser humano muito gentil, e fico feliz de que mostramos que poderíamos fazer grandes coisas juntos”, lamentou o francês.

Naz Reid, que deve ganhar ainda mais minutos com a saída de Towns, também lamentou a saída do dominicano de Minnesota.

“O conheço há algum tempo. Tive a sorte de jogar com ele, mas também já havíamos nos encontrado antes do meu início na NBA. É difícil, um cara incrível, ser humano altruísta que pensa antes em você do que nele, em geral. É um cara que você gostaria de estar por perto, seja em um time ou na vida mesmo”, exaltou o pivô.

Muitos analistas chegaram a dizer que Minnesota venceu o negócio tanto quanto o Knicks, mas está muito claro que muitos dos jogadores sentirão falta do camisa 32. A onda de elogios, não só ao jogador, mas também à pessoa, continuou com nomes como Mike Conley, Nickeil Alexander-Walker e Luka Garza.

