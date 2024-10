Hornets participa e troca de Towns para Knicks é confirmada

A troca de Karl-Anthony Towns para o New York Knicks finalmente teve confirmação após a entrada do Charlotte Hornets. Em princípio, o Hornets entraria como terceira equipe na negociação entre Minnesota Timberwolves e Knicks. No entanto, não havia acordo sobre o que o time de Charlotte faria ali. Enfim, na noite desta terça-feira, houve o acerto entre todas as partes.

De acordo com Shams Charania, do site The Athletic, o Knicks recebeu na troca, além de Towns, os direitos de Draft de James Nnaji, do Hornets. Enquanto isso, o Timberwolves ficou com Julius Randle, Donte DiVincenzo, Keita Bates-Diop e uma escolha de 2025 com proteção top 13 do Detroit Pistons, todos vindos de Nova York.

Por fim, o Hornets levou DaQuan Jeffries, Charlie Brown Jr e Duane Washington, vindos do Knicks em sign and trade. Além disso, Charlotte pegou três escolhas de segunda rodada, sendo de 2025, 2026 e 2031. Além disso, o time vai receber US$7.2 milhões em dinheiro.

A troca aconteceu na última quinta-feira, mas apenas hoje houve a confirmação. Era preciso que um terceiro time fizesse parte, pois Knicks e Timberwolves estão acima das multas da NBA.

Detalhe: Washington está jogando no Partizan e deve continuar na equipe sérvia, ainda recebendo salários por um ano do Hornets.

A chegada de Towns resolve a maior carência do elenco do Knicks. Afinal, a equipe precisava de um pivô confiável. O outro jogador da posição, Mitchell Robinson, se lesiona com frequência. Além disso, o alemão Isaiah Hartenstein deixou o time, nesta offseason, para assinar com o Oklahoma City Thunder.

Primeira escolha do recrutamento de 2015, Towns disputou 573 jogos pelo Timberwolves, todos como titular. Em nove temporadas, ele obteve médias de 22,9 pontos, 10,8 rebotes e 3,2 assistências. Na última campanha, o dominicano atuou em 62 partidas e obteve 21,8 pontos, 8,3 rebotes e três assistências. Além disso, ele é o pivô com mais cestas de três pontos (975) na história da NBA.

A expectativa era a de que a franquia novaiorquina fosse buscar um pivô mais “barato” no mercado. Nick Richards (Charlotte Hornets) e Robert Williams (Portland Trail Blazers), por exemplo, eram especulados no Knicks. No entanto, o time adiciona um quatro vezes All-Star e duas vezes eleito para o terceiro time ideal da NBA.

Mas, alguns detalhes chamam a atenção na troca. Atual presidente do Knicks, Leon Rose, foi agente de Towns antes de se tornar dirigente na NBA. Já o técnico da equipe de Nova Iorque, Tom Thibodeau, comandou o pivô de 2016 até 2019. Portanto, o jogador dominicano reencontra, agora, figuras de um passado não tão distante.

Detalhes da troca entre Knicks, Timberwolves e Hornets

– Karl-Anthony Towns: contrato de US$159,4 milhões válido até 2027 e uma player option de US$61 milhões em 2027/28

– Julius Randle: US$28,9 milhões nesta temporada e uma player option de US$30,9 milhões em 2025/26

– Donte DiVincenzo: contrato de US$36 milhões válido até 2027

– DaQuan Jeffries: sign and trade do Knicks para Hornets

– Charlie Brown Jr: sign and trade do Knicks para Hornets

– Duane Washington: sign and trade do Knicks para Hornets

– Escolha de primeira rodada do Knicks (via Pistons, com proteção) para Timberwolves

– Três escolhas de segunda rodada do Knicks para Hornets

– Direitos do Draft de James Nnaji

– US$7.2 milhões para Hornets

