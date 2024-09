Troca de Julius Randle põe Minnesota na briga por título da NBA

A negociação de Karl-Anthony Towns para o New York Knicks pegou muita gente de surpresa. Isso porque o Knicks mandou Julius Randle e Donte DiVincenzo em troca, uma surpresa para o público da NBA. No entanto, existe um certo nível de incerteza sobre o futuro do Minnesota Timberwolves após a saída de Towns.

Mas calma. A troca por Julius Randle faz sentido.

Apesar de não ser do mesmo nível ofensivo de Towns, a diferença é grande em favor de Randle em vários aspectos. O primeiro, por exemplo, é a organização no ataque.

Randle é extremamente subestimado na função, enquanto Minnesota precisava muito de alguém para ajudar no setor. Claro, Mike Conley é muito bom organizador de ataque, mas o time realmente precisava de alguém a mais ali.

O ataque do Timberwolves estava estagnado ou engessado, como queira. Foi o nono que mais cometeu erros de ataque, enquando foi apenas o 15° que mais produziu passes para a cesta. Ou seja, faltava criatividade.

Enquanto Anthony Edwards fez 5.3 assistências na última temporada, ele cometeu 3.5 turnovers. Com Julius Randle, Edwards não vai precisar cuidar tanto disso e se preocupar mais em atacar a cesta. Por outro lado, Conley é um jogador seguro (7.4 assistências para 1.7 erro ofensivo). O problema é: ele não está ficando mais jovem. Aos 37 anos, o armador vai para a décima oitava temporada.

Então, a troca por Julius Randle serve para que o time tenha mais alternativas na busca de seu título inédito na NBA. Nas últimas quatro temporadas no Knicks, ele teve uma média de 5.0 assistências sem ser a primeira opção no quesito.

Além disso, ele defende muito melhor que Towns. Em 2020/21, por exemplo, Randle teve a décima melhor eficiência defensiva da NBA. Portanto, estamos falando de alguém que já mostrou que sabe cuidar disso. Pode não ser o melhor ou estar entre os melhores, mas é um upgrade fantástico para um time que já é excelente nisso.

Por fim, apenas falando de Randle, a troca coloca em Minnesota um All-Star. Pode não ser da mesma prateleira de Towns e ninguém aqui está falando isso, mas vem sendo chamado para o evento festivo com alguma frequência (três dos últimos quatro). É um cara que pega rebotes e pontua com alguma facilidade (23.3 pontos e 9.9 rebotes nos últimos quatro anos), enquanto pode ajudar no espaçamento (34.3% de três).

Portanto, a troca que leva Julius Randle ao Timberwolves pode ajudar muito na busca dos primeiros lugares da NBA.

Aí vem o bônus.

Donte DiVincenzo

Vamos entender que o banco do Timberwolves foi mal nos playoffs, exceto Naz Reid. Vez ou outra, Nickeil Alexander-Walker ajudava, mas era pouco. Afinal, ele teve 7.3 pontos, mas acertou apenas 36.6% dos arremessos, sendo 29.6% do perímetro.

Para ajudar a resolver isso, o time contratou o experiente Joe Ingles, que sabe passar a bola e arremessar de três e pegou o calouro Rob Dillingham em troca com o San Antonio Spurs. Dillingham ainda não está pronto, mas vai trabalhar os próximos anos para substituir Conley.

Agora, com Donte DiVincenzo, a equipe conta com um arremessador de elite. Ele acertou 40.1% de suas tentativas de longa distância, enquanto produziu 15.5 pontos em cerca de 29 minutos por noite.

Ou seja, a profundidade do elenco do Timberwolves é coisa de cinema. Existem alternativas para absolutamente tudo ali.

Claro que é preciso ver como funciona em quadra, mas em termos de talento, poucos times são melhores hoje.

Título?

Vamos lembrar que o time foi às finais do Oeste da última temporada. É fato que Minnesota perdeu um jogador fantástico ofensivamente, mas recebeu dois que podem ser o que faltava.

Vai sentir falta? Talvez. Mas veja um detalhe importante aqui. Na última temporada, a equipe venceu 70% das vezes em que Towns não jogou. Com ele, o aproveitamento foi de 67.7%. Além disso, teve um aproveitamento de 38.5% de três sem ele. Quando jogou, ele subiu para 38.7%.

Ou seja, no quesito em que Towns mais ajuda, ele elevou o aproveitamento em apenas 0.2%. É muito pouco para alguém que estava custaria US$49.2 milhões em 2024/25.

Defensivamente, a equipe vai ganhar muito com a presença de Julius Randle. No outro lado da quadra, ele também vai ajudar como segunda opção de ataque. E ainda vai colaborar na organização.

Sim, o Timberwolves tem tudo para brigar pelo título da NBA com Randle.

